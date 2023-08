O que fazer em Serra Negra? Cidade tem cópia da Fontana di Trevi e Disney de Robôs; veja vídeo

Um dos nove municípios que integram o Circuito das Águas Paulista, Serra Negra tem atraído turistas ao longo dos últimos meses graças à recém-inaugurada réplica da Fontana di Trevi. Homenagem à grande e ainda pulsante herança histórica que a cidade carrega desde que começou a receber imigrantes italianos no final do século 19, a atração tem chamado a atenção para o bem e para o mal, mas está longe de ser o único ponto que vale a pena visitar no município.

Com aproximadamente 30 mil habitantes, Serra Negra fica a menos de 3h da capital paulista e consegue reunir opções para gostos variados, com passeios que vão da aventura ao sossego, passam por um centro animado, mas podem também se isolar em meio a um parque ecológico ou restaurante nas áreas mais afastadas da cidade.

Segunda cidade do Circuito das Águas Paulista que a Bate-Volta SP visita (o primeiro foi Socorro, que você vê aqui), Serra Negra guarda surpresas singulares, como a Disneylândia dos Robôs, uma atração que você dificilmente verá igual em outro lugar. Abaixo, veja dicas de roteiro para quem vai ao município pela primeira vez.

Fontana di Trevi

Inaugurada em maio deste ano, a réplica da Fontana di Trevi encomendada pela Prefeitura de Serra Negra é uma forma de enaltecer a herança migratória das colônias italianas que chegaram ao município no final dos anos 1800 e cujos descendentes em boa parte continuam por lá. Com 40% do tamanho da original, construída no século 18, em Roma, a fonte paulista ocupa uma área total de 370 metros quadrados e tem apenas 11 de altura.

Apesar de ter gerado memes de “expectativa versus realidade” online e críticas sobre o valor de R$ 1,6 milhão investidos para a obra, fato é que a Fontana di Trevi de Serra Negra tem atraído admiradores curiosos à pacata cidade no Circuito das Águas Paulista. No dia em que o Estadão foi até a fonte, visitantes de outros municípios da região admitiram ter ido até o local apenas para conferir a novidade e aproveitar o cenário “instagramável”.

Réplica da Fontana di Trevi tem 40% do tamanho da versão original e oferece cenário "instagramável" em Serra Negra Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Mesmo quem já havia visitado a original na Itália se disse apaixonado pela atração. Os detalhes, entretanto, deixam a desejar e estão obviamente aquém da mistura de travertino, mármore e imponência da obra original. Mas, por via das dúvidas, o ponto vale a visita e os mais supersticiosos ou necessitados podem até tentar a sorte jogando uma moedinha no seu interior.

Disneylândia dos robôs

Próxima ao teleférico e ao Cristo Redentor de Serra Negra, a Disneylândia dos Robôs é uma espécie de parque e museu que você dificilmente verá outro igual em São Paulo, no Brasil ou até no mundo. “Se alguém souber de algo parecido, me avisa que eu quero ir lá conhecer o outro louco”, brinca Pedrinho Tomé, de 79 anos e responsável por toda a idealização do espaço.

Apenas pela fachada da Disneylândia já é possível imaginar o quão pitoresco é o lugar. Da réplica de Herbie, o fusca 53 estacionado em frente à entrada, ao foguete de 12 metros pendurado em um dos tetos, Pedrinho construiu todo o universo da sua casa a partir de metais reciclados e sucata doada. No interior, mais de 200 peças, robôs, recortes de revistas e engenhocas de dar inveja no Inspetor Bugiganga cobrem cada centímetro dos quatro andares.

Pedrinho Tomé, o criador da Disneylândia dos Robôs, em frente à entrada do espaço, em Serra Negra Foto: Tiago Queiroz/Estadão

“As ideias vieram do cérebro, né?”, brinca novamente Pedrinho, que começou a construir a sua própria Disneylândia em 1988. “Isso é dom. Não adianta estudar para fazer essas coisas”, diz o artista, que se define como autodidata e “curioso desde criança”, quando começou a fazer esculturas, artesanato e, mais tarde, chegou a integrar o movimento hippie antes de se estabelecer em Serra Negra.

Pedrinho orgulha-se de ter transformado tudo o que muitos consideram lixo em algo novo e único, como a sua limusine construída a partir da junção de duas Brasílias, as réplicas de esfinges egípcias ou o laguinho interno movido a um moinho que ele mesmo desenhou. Cada obra ali leva de dois a três meses para ser feita, mas já são tantas invenções que o olhar não sabe sequer onde focar, mas onde ele para há uma curiosidade inédita para explorar.

Disneylândia dos Robôs reúne mais de 200 peças feitas a partir de sucata e material reciclado Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Mesmo com todas as atrações, Pedrinho continua tendo ideias, seja para um novo cômodo, labirinto, automóvel, quadro, robô ou trajeto de bolinhas à la Tom e Jerry. “Estou longe de acabar”, ri.

Teleférico / Cristo Redentor

Uma das atrações mais tradicionais para quem visita a cidade, o Teleférico de Serra Negra tem 1,4 mil metros de extensão e é percorrido ao longo de 15 minutos, do centro até o Cristo Redentor. O passeio é feito em cadeirinhas avulsas e a orientação é para manter braços e pernas no interior do “veículo”, sem se balançar muito ou pular para evitar o risco de acidentes.

Vista aérea do Cristo Redentor de Serra Negra, inaugurado em 1952 Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Quem não estiver no clima de muita aventura, é possível chegar ao Cristo Redentor de carro ou a pé, e aí o maior dos empecilhos é uma escadaria até a base do monumento. Inaugurada em 1952, a estátua tem 18 metros de altura, é ponto de convergência para fiéis cristãos e, além disso, proporciona uma vista panorâmica da cidade, que culmina em uma trilha na parte de trás.

Parque Fonte Santo Agostinho

O passeio pelo Parque Fonte Santo Agostinho é mais um rolê relaxante, contemplativo e familiar em Serra Negra. O local, que proíbe a entrada e prática de skate, bicicleta ou outras atividades afins, é cercado de árvores, jardins e lagos com peixes, além de um playground para as crianças de até xx anos.

Lago do Parque Fonte Santo Agostinho, boa opção para descanso em meio à natureza de Serra Negra Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Além de ser uma boa opção para curtir uma manhã fresca ou descansar após o almoço, o parque ainda tem a fonte que lhe dá nome e a Fonte Santa Luzia. Esta última costuma atrair tanto os fiéis cristãos quanto a população geral que busca as propriedades medicinais da água radioativa que jorra dali e tem ações diuréticas similares às que mostramos em Águas de São Pedro.

Mirante do Alto da Serra

A 1.310 metros de altura, o Mirante do Alto da Serra é o ponto mais procurado da cidade para ver o pôr-do-sol e, de quebra, curtir um início de noite com música, bebidas, comidinhas e até mesa de sinuca. Quem chega lá no alto tem uma vista deslumbrante e panorâmica não só da cidade, mas da imensidão verde que forma toda a região.

Vista do Mirante Alto da Serra, ponto de referência na decolagem para paraquedas e parapentes na região de Serra Negra Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Não à toa, o mirante também é a principal plataforma para saltos de paraquedas ou parapentes em Serra Negra. Com sorte, é possível observar os “pássaros humanos” compondo a vista que, por si só, já vale a pena. Quem tiver o pulmão em dia também pode chegar lá com através das trilhas de mountains bike. Apenas tome cuidado com o horário de visitação porque o sol bate forte lá em cima ao longo da tarde, quando os contêineres ainda não abriram e não há nenhuma opção para comprar bebidas.

Outras sugestões

O trenzinho e a Praça Sesquicentenário são passeios acessíveis, do ponto de vista financeiro e móvel, que costumam agradar as crianças menores e dar um alívio aos pais.

Trenzinho de Serra Negra é uma das opções tradicionais de passeio para crianças na cidade Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Quem visitar a cidade com mais tempo livre e nos fins de semana também deve ir ao Bioparque Serra Negra, que só abre aos sábados e domingos, mas tem opções de restaurante, ecoturismo (trilhas, tirolesas etc.) e de interação com os animais típicos da Mata Atlântica, a depender do dia e da sua sorte.

Para comer, a praça central próxima à Fontana di Trevi tem vários restaurantes com combos e promoções que variam do dia e da hora. Quem quiser fugir da muvuca e estiver em busca apenas de uma refeição rápida e saborosa, o self-service do Restaurante Sabores da Serra tem boas e variadas opções, com direito a sobremesa. Na área mais rural, a vista e calmaria do Deck360 costuma ser o mais procurado, especialmente aos sábados quando rola música ao vivo por lá.

Serviço

Fontana di Trevi

Endereço: Av. Dep. Pomeu Campos Vergal - Estância Suíça, Serra Negra - SP, 13930-000

Disneylândia dos Robôs

Endereço: Av. Cel. Estevão Franco de Godoy, 314 - Centro, Serra Negra - SP, 13930-000

Mais informações: https://disneylandiadosrobos.com.br/

Teleférico

Endereço: Praça Sesquicentenário, 143 - Centro, Serra Negra - SP, 13930-000

Mais informações: http://www.telefericoserranegra.com.br/

Cristo Redentor

Endereço: R. Cristo Redentor, 157 - Lot. Vale do Sol, Serra Negra - SP, 13930-000

Parque Fonte Santo Agostinho

Endereço: R. Paul Harris, 52 - Estância Suíça, Serra Negra - SP, 13930-000

Mirante Alto da Serra

Endereço: Alto da Serra, Serra Negra - SP, 13930-000

Praça Sesquicentenário

Endereço: Núcleo CECAP, Serra Negra - SP, 13930-000

Bioparque Serra Negra

Endereço: Estr. Mun. Amatis José Franchi, Serra Negra - SP, 13930-000

Mais informações: https://bioparque.eco.br/

Restaurante Sabores da Serra

Endereço: Rua João Pires 65 Centro, Serra Negra - SP, 13930-000

Mais informações: https://www.facebook.com/sabordaserrar/

Deck360

Endereço: Parque Ecológico Adib João Dib, Serra Negra - SP, 13930-000

Mais informações: https://www.instagram.com/deck360serranegra/