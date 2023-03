Parte de teto de shopping desaba em Osasco, na Grande São Paulo; veja vídeos

Parte do teto do Osasco Plaza Shopping, na Grande São Paulo, desabou na tarde desta quarta-feira, 8, segundo o Corpo de Bombeiros – é o mesmo local onde uma explosão matou 42 pessoas em 1996. Desta vez, ao menos três carros caíram na parte interna do estabelecimento. Não há registro de vítimas.

Os bombeiros foram acionados por volta de 14h30 para atender à ocorrência no shopping, localizado na Rua Tenente Avelar Pires de Azevedo. O desabamento da laje, segundo a corporação, atingiu principalmente veículos que estavam no estacionamento do local. Oito equipes atendem o caso em Osasco.

Desabamento atingiu principalmente veículos que estavam estacionados no local, segundo Corpo de Bombeiros. Foto: Redes sociais/Reprodução

Em nota, a Polícia Civil, por meio do 5º Distrito Policial (Osasco), afirma que parte da laje do Osasco Plaza Shopping, entre o cinema e uma loja, desabou. “Preliminarmente, não há informações de vítimas e foi evacuada a área”, disse a pasta.

Ao menos três veículos caíram quando o piso cedeu, segundo a polícia. “Ouviu-se um estalo antes da queda e imediatamente isolaram o local, motivo pelo qual aparentemente não há vítimas de lesão”, afirma. Além dos bombeiros, estão no local agentes da Guarda Municipal e das Polícia Civil e Militar.

Imagem aérea mostra parte cedida no estacionamento do shopping. Foto: Reprodução/TV Globo

Em entrevista à imprensa, o prefeito de Osasco, Rogério Lins, confirmou a informação de que não houve vítimas, “nem graves ou leves”, e afirmou que o prédio está totalmente interditado por tempo indeterminado.

Ele disse que prefeitura levantou o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) e do alvará do shopping, e afirmou que os documentos tinham validade para julho de 2024. “Obviamente houve problema estrutural. Agora, polícia científica, Crea São Paulo e uma força tarefa de vários órgãos estaduais municipais vão juntos providenciar e solicitar documentações”.

Sobre a causa do acidente, Lins afirmou ser precoce identificar os motivos que levaram o teto a ceder. “Tem um corpo colegiado de várias frentes que está fazendo o estudo. Mas está cedo fazer essa manifestação”, disse o prefeito. A reportagem busca contato com o shopping.

‘Deu para ouvir o barulho e ver a fumaça de longe’

Maria Vitória dos Santos, de 43 anos, estava varrendo a rua da loja onde trabalha, nos entornos do shopping, quando aconteceu a queda. “Deu para ouvir o barulho e ver a fumaça de longe”, disse ao Estadão. Ela tentava contato com a amiga, que trabalha no Osasco Plaza Shopping, quando foi abordada pela reportagem. “Ainda não consegui, mas acho que não há vítimas. Estamos tentando falar com a mãe dela”.

A professora Lucilene da Costa, 54, estava com o carro no estacionamento do shopping na hora do acidente. Quando foi abordada pela reportagem, esperava a perícia liberar a retirada do veículo. Ela não chegou a ver o teto ceder, mas estava na praça de alimentação momentos antes de acontecer a queda. “A gente viu que a área estava interditada. Inclusive algumas lojas e o cinema já estavam fechados”, disse.

“Quando aconteceu, eu já lembrei do que aconteceu há 28 anos”, disse em referência ao acidente de vazamento de gás em 1996, que vitimou 42 pessoas. Ela trabalhava nos arredores do shopping e lembra que o irmão mais novo costumava almoçar por lá depois de sair da escola. “Quem é daqui não consegue esquecer.”

Até 18h, os lojistas não tinham informações sobre que horas poderiam entrar no shopping para retirar objetos e conferir, de perto, a situação dos estabelecimentos onde trabalham. Funcionários de uma loja de cosméticos, que não quiseram se identificar, disseram que local onde parte do teto caiu é muito próximo do comércio onde atuam.

“A loja estava toda abastecida para o final de semana. Hoje (8 de março, dia Internacional da Mulher) é uma data importante para nós”, comentou um dos funcionários.

Além de não saberem se a loja e os produtos foram muito danificados, eles também têm a dúvida de como serão os próximos dias com a interdição total do shopping por tempo indeterminado. “Não sabemos como vai ser. Temos produtos lá dentro, funcionários para pagar”, comentou o lojista.

Vídeos mostram momentos antes do desabamento

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o teto rompendo na parte interna do shopping, próximo da praça de alimentação. Pela reprodução de um deles, é possível ver homens passando pelo corredor momentos antes do desabamento.

Explosão no mesmo shopping matou 42 pessoas

Em 11 de junho de 1996, véspera do Dia dos Namorados, uma explosão no mesmo shopping matou 42 pessoas e feriu 372. O gás que passava na tubulação abaixo do piso da praça de alimentação vazou e, pelo contato com alguma faísca, fez voar parte do prédio.