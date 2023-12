Passeio no centro de SP: exposição traz 150 obras de artistas negros; veja quem são eles

No sentido literal, a palavra encruzilhada é um ponto de intersecção de caminhos, ruas ou estradas. De maneira figurada, o termo também pode designar um ponto crítico, o momento em que uma decisão deve ser tomada. Todos esses significados estão presentes na exposição inédita Encruzilhadas da Arte Afro-Brasileira, que será aberta neste sábado, 16, no Centro Cultural Banco do Brasil em São Paulo (CCBB).

As pinturas, fotografias, esculturas, instalações, vídeos e documentos criados por 61 artistas negros nos últimos dois séculos no Brasil indicam caminhos que se encontram, se afastam ou se complementam. Também projetam questionamentos sobre as razões do apagamento e invisibilização da arte negra.

Patrocinada pelo Banco do Brasil e BB Asset Management, a exposição é um desdobramento do Projeto Afro, plataforma de mapeamento e difusão da cultura afro-brasileira e que reúne cerca de 300 artistas desde o século 19. “As encruzilhadas se dão nesse contexto de regiões, mas também de pluralidade de narrativas, estéticas e pesquisas artísticas”, afirma o curador Deri Andrade, também criador da plataforma e curador assistente no Instituto Inhotim.

A obra 'Sem título', de Kika Carvalho, está em exposição na mostra de arte negra no CCBB, em São Paulo Foto: Rafael Salim Estudio

“Entendemos como fundamental pensar a produção de arte no Brasil a partir do referencial de arte afro-brasileira. Dessa forma, os contatos, ou distanciamentos dos diversos trabalhos acontecem nessas encruzilhadas, seja pela ideia de coletividade, mas também da subjetividade de cada obra presente. O título ratifica o quão é abrangente e complexa a arte afro-brasileira”, afirma.

A partir de cinco artistas centrais e emblemáticos, a mostra revela diferentes contextos e regiões, do período pré-moderno à contemporaneidade. Estão entre eles Arthur Timótheo da Costa, um dos precursores do Modernismo, mas que não esteve na Semana de Arte Moderna de 1922; e Rubem Valentim, mestre do concretismo que discute a forma e elementos religiosos

Também formam o eixo central a artista Maria Auxiliadora, que encanta pelo uso das cores em seus retratos e festas religiosas, sem se furtar da discussão política; Mestre Didi, que revelou a espiritualidade e a relação Brasil/África, além de Lita Cerqueira, única artista ainda viva dentre os nomes-chave da exposição e uma das mais importantes representantes da fotografia brasileira aos 71 anos.

A Série Afetocolagens, de Silvana Mendes, está entre os destaques da mostra do CCBB sobre arte negra Foto: Silvana Mendes

Cada nome lidera um eixo temático, como engajamento político e direitos, as relações espirituais entre o céu e a terra, a partir do fluxo entre Brasil e África e a discussão sobre representatividade.

“A arte afro-brasileira é diversa em muitos momentos, seja por um contexto histórico, geográfico, temporal, de narrativas… É vasta em discursos e práticas. Em suas subjetividades, temos uma força do coletivo que se posiciona na historiografia da arte no Brasil”, diz Andrade.

* Este conteúdo foi produzido em parceria com a plataforma Projeto Afro, que mapeia e estimula os artistas negros e negras do País



Serviço: Encruzilhadas da Arte Afro-Brasileira

Local : Centro Cultural Banco do Brasil São Paulo

: Centro Cultural Banco do Brasil São Paulo Período : 16/12/2023 a 18/03/2024*

: 16/12/2023 a 18/03/2024* Ingressos gratuitos : disponíveis em bb.com.br/cultura e na bilheteria física do CCBB SP.

: disponíveis em bb.com.br/cultura e na bilheteria física do CCBB SP. Endereço : Rua Álvares Penteado, 112 – Centro – SP

: Rua Álvares Penteado, 112 – Centro – SP Funcionamento : todos os dias, das 9h às 20h, exceto às terças-feiras. *O CCBB não funcionará em 24, 25, 26 e 31 de dezembro e 1 e 2 de janeiro de 2024.

: todos os dias, das 9h às 20h, exceto às terças-feiras. *O CCBB não funcionará em 24, 25, 26 e 31 de dezembro e 1 e 2 de janeiro de 2024. Informações : (11) 4297-0600

: (11) 4297-0600 Estacionamento : Rua da Consolação, 228 (R$ 14 pelo período de 6 horas - necessário validar o ticket na bilheteria do CCBB). O traslado é gratuito para o trajeto de ida e volta ao estacionamento e funciona das 12h às 21h.

: Rua da Consolação, 228 (R$ 14 pelo período de 6 horas - necessário validar o ticket na bilheteria do CCBB). O traslado é gratuito para o trajeto de ida e volta ao estacionamento e funciona das 12h às 21h. Transporte público : O CCBB fica a 5 minutos da estação São Bento do Metrô. Pesquise linhas de ônibus com embarque e desembarque nas Ruas Líbero Badaró e Boa Vista.

: O CCBB fica a 5 minutos da estação São Bento do Metrô. Pesquise linhas de ônibus com embarque e desembarque nas Ruas Líbero Badaró e Boa Vista. Táxi ou Aplicativo : Desembarque na Praça do Patriarca e siga a pé pela Rua da Quitanda até o CCBB (200 m).

: Desembarque na Praça do Patriarca e siga a pé pela Rua da Quitanda até o CCBB (200 m). Van: Ida e volta gratuita, saindo da Rua da Consolação, 228. No trajeto de volta, há também uma parada no metrô República. Das 12h às 21h.

Veja os artistas que participam da exposição: