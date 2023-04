Patolino: influenciadora lamenta mensagens de ódio que tem recebido em meio ao apoio de seguidores

Em meio ao apoio de seguidores comovidos com o desaparecimento de Patolino desde o dia 12 abril, a influenciadora digital Julia Olympio, de 27 anos, tem recebido mensagens de ódio e também relatos falsos sobre o paradeiro do seu marreco de estimação. A polícia segue investigando o caso para verificar se a ave sumiu ou foi roubada.

Em uma publicação nas redes sociais, Julia lamenta o fato de algumas pessoas não entenderem seu desespero. “São algumas mensagens que venho recebendo de pessoas que não têm coração. Pessoas ruins que, com certeza, nunca sentiram amor por nada. As mensagens boas e positivas são muitas também e são elas que tem me motivado a prosseguir”, afirmou ela.

Em um dos momentos, Julia aparece fantasiada com Patolino e a golden Jade. Foto: Reprodução/Instagram/Julia Olympio

“Encontrei um pato aqui igualzinho a ele. Meti na panela”, diz uma das mensagens negativas postadas nas redes sociais. “Sabe o que fico pensando? Que alguém matou pra comer e por isso não devolveram”, diz outra publicação.

No entanto, a maioria se solidariza com o desaparecimento do pet de estimação: “Quanta maldade estão fazendo com ela. Você está em minhas orações”, diz uma das mensagens de apoio. “Não dê ouvidos para essas pessoas maldosas. Essas pessoas não sentem amor nem por elas”, escreveu outra pessoa que se solidariza com Julia.

Julia lamenta as mensagens de ódio que tem recebido em meio ao apoio de seus seguidores nas redes sociais. Foto: Reprodução/Instagram/Julia Olympio

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP), o caso continua sendo investigado por meio de inquérito policial instaurado pela Delegacia de Investigações sobre Infrações Contra o Meio Ambiente (DIICMA) de Mogi das Cruzes.

“As imagens das câmeras de segurança do condomínio estão sendo analisadas pelos investigadores da unidade, que também estão colhendo os depoimentos de pessoas que estavam prestando serviço no local no dia dos fatos”, disse a SSP.

”Infelizmente até agora sem informações sobre o Patolino. A polícia segue analisando cuidadosamente as imagens das câmeras. Obrigada por todo apoio de você que torce para que o meu Patolino volte pra mim”, publicou Julia.

Entenda o caso

O animal de estimação de Julia sumiu no dia 12 de abril da residência localizada em Mogi das Cruzes, região metropolitana de São Paulo. A família ofereceu uma recompensa para quem ajudar a encontrá-lo.

Desde o sumiço, a jovem faz publicações nas redes sociais. Também espalhou banners pela vizinhança na tentativa de tentar localizar seu animal de estimação, da raça marreco pompom.

Influenciadora Julia Olympio ao lado de seus cães de estimação. Foto: Reprodução/Instagram/Julia Olympio

Recentemente, ela se mudou para uma casa maior para dar mais conforto para o animal de estimação. Segundo ela, muitos internautas disseram que marrecos voam e Patolino poderia ter ido para a casa antiga. “Eu fui na minha casa antiga para verificar se ele tinha ido para lá, mesmo sabendo que a distância entre as duas casas é muito grande. Como eu já imaginava, ele não estava lá”, afirmou Julia.

Nas publicações, Julia costuma compartilhar momentos alegres ao lado de seus animais de estimação. Ela sempre aparece com Patolino, a golden retriever Jade e também Frederico Caramelo, cão vira-lata que ela resgatou 17 dias antes do sumiço de seu marreco de estimação.