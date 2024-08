Piloto de avião que caiu em Vinhedo postava trajetória profissional nas redes; veja foto do 1º voo

BRASÍLIA - O piloto Danilo Santos Romano, comandante do voo 2282 da Voepass que caiu em Vinhedo (SP) na sexta-feira, 9, tinha o hábito de publicar nas redes conquistas acadêmicas e profissionais. Entre as postagens, ele compartilhou a foto do primeiro voo que fez como aluno do Aeroclube de Jundiaí, também em São Paulo, em 2008.

PUBLICIDADE Danilo tinha mais de 10 anos de experiência e estava na Voepass desde novembro de 2022, onde começou como copiloto de ATR-72, passando a comandante em julho de 2023. Recentemente, em junho de 2024, ele concluiu um curso de pós-graduação em Gestão de Segurança de Voo. Há três anos, ele compartilhou uma foto comemorando o aniversário de 13 anos do primeiro voo como aluno do Aeroclube de Jundiaí, em 2008. Na ocasião, conforme a publicação, o instrutor era o “excelente” comandante Peter Gellers.

Danilo Santos Romano, piloto do voo 2283 da Voepass, compartilhou foto do primeiro voo dele como aluno do Aeroclube de Jundiaí (SP), em 2008. Foto: @DaniloSantosRomano via Linkedin

Além de piloto da Voepass, era instrutor de meteorologia e navegação em uma escola de aviação no Tatuapé, na zona leste de capital paulista, que dá curso de comissário de voo e agente de aeroporto. A escola publicou uma homenagem para o profissional.

“Danilo Romano era nosso instrutor aqui na escola, lecionava meteorologia e navegação, sempre foi uma pessoa atenciosa e alegre, além de muito inteligente e dedicado, sua perda vai fazer muita falta a todos nós”, diz o texto. Nas redes, há vários comentários de amigos e colegas sobre seu desempenho na função, destacando sua dedicação.