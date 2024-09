Conheça cidade do interior de SP que tem rota de 12 cervejarias artesanais e ‘pastel de capivara’

A 168 km de São Paulo, Piracicaba mantém o clima bucólico de interior, mas tem suas novidades. Por ser abrigo da Escola Superior de Agricultura (Esalq), da Universidade de São Paulo (USP), é cheia de bares e restaurantes modernos. Mas também gosta de abraçar a tradição e promover a seresta no largo dos pescadores toda primeira sexta-feira do mês.

Seja qual for o passeio, o turista deve se acostumar com o calor. Por ali, a média anual é de 21,7ºC - no verão, a sensação térmica chega a 38ºC. Mas tudo bem, afinal para se refrescar, há espaços especializados em uma das melhores bebidas para refrescar: a cerveja artesanal.

Bebida nobre

Segundo o Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja (Sindicerv), o Brasil é o 3º na lista dos maiores fabricantes de cerveja do mundo, com a marca de 15,4 bilhões de litros produzidos anualmente com base em cálculos realizados em 2022. Ficando atrás só de China e Estados Unidos. Essa ascensão da bebida artesanal, nas palavras de Calebe Moura, sommelier na Cervejaria Dama Bier, "traz uma cultura cervejeira que valoriza a tradição, a qualidade".

Piracicaba fica a menos de 170 km de São Paulo Foto: Felipe Rau/Estadão

Marcelo Basso, apaixonado pelo assunto, decidiu criar a Rota Cervejeira de Piracicaba. “Percebi que havia potencial para investir nesse nicho para divulgar a cultura cervejeira: degustando, claro, mas também conhecer o processo”, conta.

Tudo começa na frente do Casarão de Turismo, próximo à Rua do Porto. Ali, os participantes - que já devem ter feito a compra online - entram em uma van que faz o passeio de três horas e retorna ao ponto de embarque.

Marcelo Basso e sua van prontos para receber os turistas da Rota Cervejeira Foto: Felipe Rau/Estadão

“Ao todo, há 12 cervejarias artesanais em Piracicaba. Tirando as que não conseguem receber público por falta de estrutura, sempre alternamos entre duas por passeio para fazer visitação guiada e degustação”, explica Basso. Desde dezembro, quando foi criado, quase 500 pessoas já fizeram o passeio que é feito ao menos uma vez por mês, mas pode ocorrer mais vezes a depender da demanda.

Uma das mais visitadas é a pioneira da cidade: Cevada Pura, criada em 2001 pelo cervejeiro Alexandre Moraes. “Quando a gente teve a ideia de montar uma cervejaria, pensamos em uma cidade quente, que trouxesse esse ambiente de interior aconchegante e fomos muito felizes em escolher Piracicaba.”

Alexandre Moraes, proprietário da Cevada Pura, com sua obra em mãos Foto: Felipe Rau/Estadão

A casa conta com mais de 40 estilos de cerveja no portfólio, visita da fábrica e bar com música ao vivo. “É engraçado lembrar de quando a gente começou aqui, que as pessoas não acreditavam que era o local onde a cerveja era feita. Eram muitas mais pessoas adeptas da latinha”, diz.

“A gente tinha de provar para elas que o artesanal era bom. Para você ter noção, pela cor da cerveja ser mais turva, alguns achavam que eu fazia cerveja com a água do rio de Piracicaba”, acrescenta ele, ainda incrédulo.

Hoje, a cultura cervejeira movimenta a cidade e ajuda tanto Moraes quanto os criadores das outras cervejarias piracicabanas, como a Tutta Birra, Ampere, Komtainer Beer, Cervejaria Stella Alpina, Em Nome do Malte, ou até mesmo uma das mais premiadas do Estado: Dama Bier.

A empresa conta com mais de 120 prêmios internacionais, distribui para 14 Estados e produz cerca de 130 mil litros por mês. Foi eleita a melhor casa do ramo do Estado de São Paulo pelo Concurso Brasileiro de Cerveja.

“Um dos projetos em que somos pioneiros, por exemplo, são cervejas envelhecidas em madeira. Une uma bebida nobre à complexidade e ao sabor”, conta Calebe Moura, sommelier da Dama Bier.

Régua de degustação da Dama Bier Foto: Felipe Rau/Estadão

Além de participar da rota cervejeira, a empresa tem o próprio tour, que é feito uma vez por mês com degustação e harmonização de pratos, além de aperitivos e réguas para degustar as opções da casa diariamente.

Se não quiser visitar a fábrica, algumas das cervejas da região são servidas nos restaurantes da Rua do Porto, um dos principais pontos turísticos da cidade.

Rua do Porto

Não é difícil escutar turistas a cantarolar ou soltar a plenos pulmões: Rio de Piracicaba, música de Tião Carreiro & Pardinho, quando se está perto do ponto turístico homônimo. O melhor lugar para ver essa região é na Rua do Porto, caminho fechado para carros, que permite ao turista escolhes entre os mais de 20 estabelecimentos (entre restaurantes e bares).

Visão panorâmica do Rio de Piracicaba com cidade ao fundo Foto: Felipe Rau/Estadão

Centro de Piracicaba

Nessa região, você encontrará outras opções de almoço e jantar para todos os gostos, além de diversos sorvetes artesanais. Mas para falar de comida tradicional, nada melhor do que visitar o Mercadão, que conta com a famosa pamonha de Piracicaba e um pastel em formato de capivara.

A escolha se deu pela quantidade de animais que circulam na cidade, especialmente perto do rio e da Esalq - onde estima-se haver cerca de 12 grupos desses animais, totalizando de 350 a 400 capivaras.

Comemos nosso pastel no quiosque Apetit, mas havia outros estabelecimentos que apostavam na brincadeira.

Pastel em formato de Capivara Foto: Felipe Rau/Estadão

Serviço

Rota Cervejeira

O próximo evento ocorre no dia 12 de outubro e pode ser comprado aqui. Ou fale diretamente com Basso no WhatsApp: (19) 99747-5586

Valor: R$ 65 por pessoa

Cevada Pura

Endereço: Av. Maria Elisa, 32

Horário de funcionamento: de terça a quinta, das 9h às 19h. Sexta das 8h30 às 22h, Sábado das 8h30 às 19h e domingo das 8h30 às 14h. Fechado aos domingos.

Dama Bier

Endereço: Av. Rio das Pedras, 104

Horário de funcionamento: segunda e terça, das 10h às 18h. Quarta, quinta e sexta das 10h às 22h, sábado das 9h às 18h. Fechado aos domingos.

Mercado Municipal de Piracicaba

Endereço: Praça Doutor Alfredo Cardoso, 1336

Horário de funcionamento: Segunda à sexta das 6h às 17h30. Sábados das 6h às 13h. Domingos e feriados das 6h às 12h