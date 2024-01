PMs da reserva e mais agentes: quais são as medidas do governo para aumentar a segurança em SP?

Com um ano recém-completado no Palácio dos Bandeirantes, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) prevê uma nova frente de medidas para combater a criminalidade em São Paulo e reforçar a segurança no centro da capital paulista, um dos principais pontos críticos da gestão estadual.

A lista de ações inclui desde a instalação de uma companhia de força tática no centro da cidade até a contratação de policiais militares da reserva. A ideia é que eles trabalhem em funções administrativas para, assim, possibilitar o aumento de agentes da ativa nas ruas. O projeto ainda deve ser enviado para a Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp).

Viatura da Polícia Militar na Rua Dom José de Barros; violência no centro é apontada como um dos maiores problemas de segurança pública da cidade Foto: DANIEL TEIXEIRA/ESTADÃO - 11/08/2023

PUBLICIDADE No último ano, houve queda de roubos, mas os furtos cresceram no Estado, com destaque para a atuação de gangues de bicicleta e saques a estabelecimentos comerciais. A violência no centro de São Paulo é apontada por especialistas como um dos maiores problemas de segurança pública da cidade, com casos de repercussão nacional. Há dois dias, um saque a uma loja de equipamentos de câmeras de segurança na Rua Santa Ifigênia, nos arredores da Cracolândia, voltou a chamar a atenção para a criminalidade. O prejuízo estimado é de mais de R$ 300 mil. Na madrugada desta segunda-feira, 29, foi a vez de um restaurante na região da Praça da República ser alvo de furto. Quatro homens, com idades entre 24 e 32 anos, foram presos.

Inauguração de força tática no centro de São Paulo

Um primeiro plano é inaugurar, já nesta semana, uma companhia de força tática no centro. A medida foi anunciada nesta segunda pelo próprio governador Tarcísio. “Vamos combater muito a questão da Cracolândia em todas as suas dimensões”, disse o governador, após o anúncio de obras para o combate às enchentes.

Conforme o major Rodrigo Vilardi, da Coordenadoria de Análise e Planejamento da Secretaria da Segurança Pública (SSP), o local deve ter função estratégica para a Polícia Militar. “Além de valorizar e dar uma qualidade maior de trabalho para os policiais, propicia também uma ocupação do centro, que é uma necessidade”, disse.

A companhia de força tática deve ser instalada em um ponto no encontro das ruas Vitória e dos Guianases, duas das cerca de 11 vias que receberam o fluxo da Cracolândia no ano passado, como mostrou o Estadão. Ao longo dos últimos meses, o fluxo se concentra mais na Rua dos Protestantes, nos arredores da Estação da Luz.

Publicidade

Saque à loja Portal das Câmeras na Rua Sta. Ifigênia; prejuízo estimado é de R$ 300 mil Foto: Reprodução

Aumento do efetivo policial na região central

Em outra frente, o governo do Estado prevê ainda aumentar o efetivo por meio de operações pontuais, como a Impacto. Atualmente, segundo a Polícia Militar, cerca de 2,3 mil agentes atuam diariamente no centro: aproximadamente 1 mil como parte do efetivo regular e o restante por meio das vagas da Operação Delegada, que permite a contratação de PMs em horário de folga pela Prefeitura.

“Com a Operação Delegada, a gente praticamente dobra o efetivo regular”, disse. O major destaca que o reajuste no valor pago aos policiais, anunciado no fim do ano passado, foi importante para aumentar o engajamento de agentes no programa. Segundo Vilardi, há a previsão de empregar cerca de 150 agentes especificamente no entorno do fluxo da Cracolândia.

Vilardi afirma que, em algumas ocasiões excepcionais, como carnaval ou fim de ano, ainda podem ser deflagradas operações excepcionais para incrementar ainda mais o efetivo. “São efetivos de outras unidades que vêm para o centro para atuar em episódios específicos”, disse. No fim do ano, por exemplo, foram mais 200 agentes para dar conta de uma maior movimentação de pessoas.

Esse é um dos dispositivos que pode ser usado pelo governador para incrementar o policiamento ao longo dos próximos dias, em resposta ao saque ocorrido no fim de semana. “Teremos ações de aumento de efetivo, para botar mais policiais na rua, aumentar o policiamento ostensivo”, disse o governador nesta segunda.

Contratação de PMs da reserva para funções administrativas

CONTiNUA APÓS PUBLICIDADE O governo Tarcísio prevê ainda enviar para a Assembleia Legislativa um projeto que, uma vez aprovado, prevê permitir que policiais militares da reserva e temporários sejam utilizados em serviços administrativos. “A exemplo do que nós já temos em outros Estados, inclusive nas Forças Armadas, com algumas medidas semelhantes”, disse. A ideia da gestão estadual é conseguir liberar policiais da ativa para que possam ser direcionados para atividade de policiamento. “A ideia é ser uma medida permanente. O número em si depende do processo legislativo, mas os primeiros estudos estavam (prevendo) em torno de 5 mil policiais”, disse Vilardi. Ainda não há previsão de data exata de quando o projeto deve ser enviado, mas a expectativa é de que o projeto entre em vigor já neste ano. A contratação deve ocorrer por meio de edital. “Os policiais da reserva já têm a formação, então a capacitação deles já é mais curta. Os policiais temporários, a partir do momento da contratação, também têm um período de treinamento de formação, só que ele é mais curto que o do policial regular. De toda forma, eles podem passar ainda por um novo período de capacitação”, disse.

Publicidade

Ampliação do uso de câmeras de monitoramento

A despeito das críticas feitas pelo governador em relação à efetividade das câmeras usadas por policiais militares, atestada por diferentes estudos, a Secretaria da Segurança Pública afirmou que o Estado está promovendo a ampliação tecnológica na área da segurança pública para fortalecer o programa Muralha Paulista no combate ao crime organizado, em balanço publicado no fim do ano passado.

“Até dezembro (de 2023), 19,3 mil infratores foram detidos pelas forças de segurança com auxílio da tecnologia. Desse total, mais de 7,6 mil permanecem presos”, disse a pasta, em nota publicada no site oficial. Conforme a secretaria, a apreensão de drogas no período chegou a 250 toneladas, aumento de 12% em comparação com o mesmo período de 2022.