Praia, cachoeira, ilha, gruta? Ubatuba tem um pouco de tudo; veja dicas

Depois de três roteiros roteiros pela costa de Ubatuba, o Bate e Volta SP termina sua viagem à pérola do litoral norte de São Paulo com uma dica do último lugar visitado e outros que sabemos que vale a visita. Veja abaixo uma seleção de cinco pontos imperdíveis.

Praia do Prumirim / Ilha do Prumirim

Também na porção norte de Ubatuba, tanto a praia quanto a Ilha do Prumirim estão listadas entre os dez pontos mais bonitos da cidade. O acesso à faixa de areia é feito por dentro de um condomínio privado, que fica na altura do KM 29 da Rodovia Rio-Santos, mas a entrada e o estacionamento são gratuitos.

Do condomínio até a faixa de areia é apenas um minuto de caminhada e, ao chegar na orla, você já dá de cara com os quiosques e uma fila enorme de espreguiçadeiras estrategicamente posicionadas de frente para o mar. Eles costumam abrir entre 8h e 9h, então se você busca um pouquinho de conforto nem adianta chegar muito cedo por lá.

Vista aérea da Prainha do Prumirim, pequena faixa de areia na ilha de mesmo nome Foto: Felipe Rau/Estadão

A Praia do Prumirim tem aproximadamente 1,2 quilômetro de faixa de areia e é uma praia de tombo, com águas fundas e frequentemente visitadas por surfistas ao longo de toda a sua extensão. Próximo à rodovia, há uma cachoeira de mesmo nome que é bastante conhecida na região e deságua em uma lagoa já próxima ao mar.

Nas duas extremidades da praia, é possível encontrar barqueiros locais que fazem o passeio até a Ilha do Prumirim, Ilha dos Porcos (ou Ilha da Almada) e Ilha Rachada (veja mais abaixo). A primeira não tem muita infraestrutura além de um quiosque e fica diretamente em frente à praia de mesmo nome. Já a segunda fica em frente à Praia do Engenho e não permite a livre circulação de turistas, mas é possível visitar o trecho da Prainha dos Porcos.

O preço do traslado de barco pode chegar a R$ 150 por pessoa, dependendo de qual o tamanho do grupo e trajeto escolhido. Eles ficam principalmente na parte esquerda da praia, depois das pedras e na pequena faixa de areia que já corresponde à praia do Canto Itaipú. A região toda conta com algumas opções de hospedagem, mas a principal escolha por ali é o camping.

Vista aérea da Praia do Prumirim, com a disposição das espreguiçadeiras no canto direito da imagem Foto: Felipe Rau/Estadão

Ilha Rachada (ou Ilha da Selinha)

Apesar de ainda estar no processo para ganhar o título oficial pelo Guinness Book, a Ilha Rachada é considerada a menor praia do mundo. A cerca de dois quilômetros da costa de Ubatuba, a faixa de areia do local fica entre duas pedras (daí o nome) e tem pouco mais de 4 metros de extensão.

De tão pequena, ela mal comporta um adulto deitado com guarda-sol. Pelo tamanho, os barcos também não conseguem fazer embarque nem desembarque na faixa de areia, mas conseguem contorná-la para que os turistas tenham a satisfação de dizer pelo menos que visitaram a menor praia do mundo.

Praia da Raposa (ou Praia do Frade)

Mais um cenário de águas verdes, vegetação praticamente intacta e baixa frequência de visitantes, a Praia da Raposa figura entre as menores e mais bonitas de Ubatuba. Localizada na extremidade sul do município, ela só é acessada pela Trilha do Saco das Bananas, de nível médio a difícil; saindo da Praia da Caçandoquinha; ou por embarcações.

A praia também fica localizada em uma região de 890 hectares que corresponde ao Quilombo Caçandoca, considerado o primeiro do litoral norte de São Paulo e o primeiro do Brasil a ter as terras apropriadas do governo federal ainda nos anos 2000. Mesmo que o trajeto seja longo ou distante, o rolê vale a pena por unir em um só roteiro as belezas naturais da Costa Verde, associada às riquezas histórica e cultural do Estado.

Praia do Sununga + Gruta que chora

Também na parte sul de Ubatuba, a Praia do Sununga sustenta uma fama mundial como um dos principais pontos de skimboard do litoral brasileiro. Nas proximidades, há várias opções de hospedagem e alimentação no entorno, incluindo supermercado.

O acesso pode ficar meio enlameado nos dias de chuva, mas lembre-se que você vai para uma cidade apelidada de Ubachuva, então se tiver problemas com isso é bom ficar de olho na previsão do tempo antes de pegar estrada.

Apesar do mar agitado, a visita vale a pena até para famílias e turistas com menos sede de adrenalina por um atrativo bônus no canto da Praia do Sununga: a Gruta que Chora, uma cavidade relativamente pequena na montanha de frente para o mar de onde sempre pinga uma água faça chuva ou faça sol.

Reza a lenda que uma jovem chamada Iracema se apaixonou por um monstro do mar quando este estava em sua forma humana e, quando ele foi afugentado de volta para as profundezas, ela entrou na gruta e morreu ali. O constante pinga-pinga por folhas e rochas seriam suas lágrimas pela perda do amado.

Praia do Puruba

Ainda mais ao norte de Ubatuba e já quase na divisa com o Rio de Janeiro, a Praia do Puruba é outro paraíso intocado em meio à costa verde da Mata Atlântica, com um cenário ímpar por unir rio e mar num estuário com cerca de 1,5 quilômetro de extensão.

Uma dica para chegar lá é não seguir o caminho dos serviços de GPS e seguir na direção norte da BR-101 até encontrar a placa de acesso, na altura do KM 24.

