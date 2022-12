Quer fugir do litoral nas férias de verão? Confira opções de hotéis a até 150 km de São Paulo

Trânsito para descer para o litoral e praias cheias podem ser duas boas razões para pegar a estrada com rumos diferentes neste verão. E nem é preciso ter férias nessa época do ano para passar uns dias fora de São Paulo.

Existem hotéis de diferentes perfis localizados a até 150 km da capital, com oferta de estrutura e serviços que atendem de famílias a casais. Pode ser um em estilo boutique exclusivamente para o público adulto ou o único resort all-inclusive do Estado. Ou ainda: piscinas e toboáguas à prova de chuva, personagens da Turma da Mônica ou passeios para parques de diversões.

Se estiver com crianças, quando hospedadas no mesmo apartamento dos responsáveis, elas costumam ter cortesia em hotéis voltados para famílias – informe-se sobre a idade máxima para o benefício. As diárias descritas abaixo são o preço mínimo para duas pessoas no mês de janeiro. Confira:

Piscinas internas e externas

O parque aquático coberto e climatizado já era um destaque do Tauá Resort Atibaia, a 70 km da capital. Em 5 mil m² de área, as 16 atrações incluem rio lento, playground molhado e toboáguas. Para os adultos, o resort acaba de inaugurar um bar molhado em parceria com a Heineken, o primeiro da cervejaria em um hotel no Brasil. No fim do dia, a pedida é se divertir em família na piscina interna. A criançada brinca com os recreadores das 9 às 22 horas; teatro, rodas cantadas e jogos estão na programação de janeiro. À noite, no espaço Vila Tauá há shows de música e comédia, entre outras atrações. Preço: R$ 2.097,90, com pensão completa (exceto nos restaurantes à la carte). Duas crianças de até 6 anos não pagam. Site: reservas.tauaresorts.com.br/atibaia.

Em 5 mil m² de área, as atrações do parque aquático do Tauá Resort Atibaia incluem rio lento, playground molhado e toboáguas. Foto: Gabriel Boieras

Paisagem e arquitetura

Rodeado por Mata Atlântica, a aproximadamente 65 km de São Paulo, o Unique Garden foca no contato com a natureza, em uma experiência cheia de estilo. O renomado arquiteto Ruy Ohtake assinou os projetos de áreas do hotel, como todos os chalés da Vila Contemporânea e o prédio do Spa Pandora. A alimentação segue o conceito do campo à mesa, e a hospedagem é uma ocasião perfeita para aproveitar terapias corporais em meio à área de aproximadamente 300 mil m² em Mairiporã (65 km de São Paulo). Preço: Com café da manhã e almoço, R$ 2.383 (durante a semana) ou R$ 2.953 (fim de semana). Site: uniquegarden.com.br.

O renomado arquiteto Ruy Ohtake assinou os projetos de áreas do Unique Garden. Foto: Helena de Castro

Resort all-inclusive em SP

Muitos hóspedes buscam o Mavsa Resort para desfrutar de comida e bebida sem restrições, em até oito refeições por dia. O único all-inclusive de São Paulo funciona em um sistema comum em hotéis dessa categoria diante do mar. Longe do litoral, em Cesário Lange (em torno de 150 km da capital), a praia do hotel fica às margens do lago; pequena, mas com areia de fato. Há de SUP a tirolesa, de pedalinho a quadras de tênis, futebol e beach volley. As casinhas coloridas da Cidade dos Sonhos abrigam brinquedoteca e salas com pebolim, ping-pong e fliperama (jogos eletrônicos são pagos à parte). Preço: R$ 3.045, com cortesia para duas crianças de até 12 anos – é exigido o mínimo de três diárias. Site: mavsaresort.com.

O Mavsa é o único resort all-inclusive de São Paulo. Foto: Bruno Lenses

Gastronomia e sossego

O nome Fasano pressupõe excelência à mesa e serviço de qualidade. E a unidade de campo da marca confirma essa expectativa. Ao lado de clássicos da cozinha italiana, o menu do Fasano Boa Vista apresenta ainda receitas brasileiras, executadas ao mesmo tempo com simplicidade e elegância. Instalado em um condomínio fechado em Porto Feliz, a quase 100 km da capital, o hotel oferece bicicletas para os hóspedes explorarem o lugar, que conta com fazendinha e dois campos de golfe de 18 buracos. Preço: Com café da manhã, R$ 3.400. Site: fasano.com.br/hoteis/fasano-boa-vista.

Ao lado de clássicos da cozinha italiana, o menu do Fasano Boa Vista apresenta receitas brasileiras. Foto: Bruno Geraldi

Diante de parques de diversão

Tradicional ou aquático? Os dois. O Cyan Resort by Atlantica fica localizado de frente para o Hopi Hari e Wet’n’Wild. A cerca de 75 km de São Paulo, o hotel abriu em junho de 2022, no lugar do antigo Quality Itupeva. A estrutura, reformada, também é voltada para o lazer: três piscinas climatizadas, bar molhado, praia artificial e quadras de beach tennis. O empreendimento oferece traslado grátis para os parques. Preço: R$ 2.500, com pensão completa e bebidas não alcoólicas nas refeições. Há cortesia para duas crianças de até 12 anos. Site: reserveatlantica.com.br/hotel/cyan-resort.

O Cyan Resort by Atlantica fica estrategicamente localizado de frente para o Hopi Hari e Wet’n’Wild. Foto: Cyan Resort By Atlantica

Fãs da Turma da Mônica

Pertinho de São Paulo, o Bourbon Atibaia Resort tem brinquedos e atividades com a Turma da Mônica como tema. Os personagens de Mauricio de Sousa estão ainda no cenário de uma das piscinas externas e em dois quartos temáticos, um da Mônica e outro do Cebolinha. Imagine ainda tomar um café da manhã na companhia da Turma da Mônica? Em 21 de janeiro, isso será possível. Para hóspedes, a experiência custa R$ 190 – cada adulto pagante pode levar crianças de até 3 anos de graça. Preço: R$ 3.780 (entre 29 e 31 de janeiro), com pensão completa. Site: bourbon.com.br/hotel/bourbon-atibaia.

Em 21 de janeiro será possível tomar café da manhã com personagens da Turma da Mônica no Bourbon Atibaia Resort. Foto: Bourbon Hotéis

Saúde física e mental

Das atividades propostas aos hóspedes, 90% são realizadas ao ar livre. Na represa em frente ao Clara Ibiúna Resort, passeio de caiaque e stand-up paddle estão incluídos na tarifa, assim como o uso do circuito de aventura da propriedade. A monitoria é composta por profissionais e alunos de Educação Física e Turismo, e a extensa programação fica afixada perto da recepção. As refeições privilegiam a alimentação saudável com sabor, incluindo opções veganas, sem glúten e sem lactose. Máquina Starbucks nas refeições, ponto de carregamento para carros elétricos e cafeteiras Dolce Gusto nos quartos estão entre as novidades. Preço: R$ 5.310 o fim de semana (de sexta a domingo), com pensão completa e bebidas não alcoólicas durante as refeições. Crianças de até dois anos não pagam. Site: clararesorts.com.br/claraibiuna.

No Clara Ibiúna Resort, uma das atrações é o arvorismo. Foto: Bruno Fioravanti

Escapada a dois

Se a ideia é curtir a natureza de Atibaia (70 km de São Paulo) com silêncio e sessões de spa, casais podem escolher um dos amplos chalés do Canto do Irerê Hotel Boutique. Localizada em uma área de preservação ambiental de 70 mil m², a propriedade só aceita maiores de 18 anos e possui apenas oito acomodações de 80 m² a 110 m². Preço: Para janeiro, o hotel oferece descontos progressivos, que podem chegar a 20%, caso de quem reservar seis diárias ou mais. Em pacotes de sexta a domingo, a redução é de 5%; o preço final fica em R$ 3.858,90, com café da manhã. Site: cantodoirere.com.br.