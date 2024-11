Obra lançada há doze anos, o Contorno Sul da Rodovia dos Tamoios, no litoral norte de São Paulo, será aberto ao tráfego nesta segunda-feira, 18. O novo trecho de 22,7 quilômetros vai reduzir o tempo de viagem para as praias de São Sebastião, Ilhabela e Caraguatatuba, muito procuradas pelos turistas, especialmente no verão.

O contorno vai ligar o km 11 da Tamoios, na entrada de Caraguatatuba, à SP-55, depois do centro de São Sebastião, próximo à Praia de Maresias, facilitando também o acesso ao porto da cidade. Conforme a Agência de Transportes do Estado (Artesp), a expectativa é que os motoristas demorem apenas 16 minutos e meio para ir da entrada de Caraguatatuba até o Porto de São Sebastião, percurso que hoje leva ao menos 45 minutos.





Por ser um trecho urbano, com lombadas, travessias de pedestre e semáforos, a velocidade atual varia de 40 a 60 km/h, com paradas. No novo contorno, os motoristas poderão seguir a até 80 km/h em velocidade constante. A construção de 3,4 km de túneis e de várias passagens elevadas amenizou os declives do terreno. A nota rota já começa a operar com cobrança eletrônica de pedágio, pelo sistema free flow, sem que os veículos precisem reduzir a velocidade. A tarifa básica será de R$ 5. A expectativa é de aumento no volume de tráfego neste sistema viário no verão.

Como funciona o free flow?

O pórtico para cobrança de pedágio está instalado no km 13,5, em Caraguatatuba. Sensores e câmeras leem a placa e características do veículo e emitem a cobrança. O usuário que tem tag no veículo terá sua tarifa debitada automaticamente pela operadora do tag.

O motorista que não tem o adesivo instalado terá de efetuar o pagamento por meio do aplicativo Tamoios Free Flow ou pelo site da Concessionária Tamoios.

As praças de pedágio já instaladas na Tamoios, em Jambeiro e Paraibuna, vão continuar funcionando no sistema convencional.

Pórtico de pedágio com sistema free flow, instalado no km 13.5 do Contorno Sul da Tamoios Foto: Concessionária Tamoios/Divuilgação.

Primeiros projetos foram anunciados nos anos 1980

A entrega do trecho sul completa o Contorno da Tamoios, obra lançada em 2012 e que só agora está sendo concluído. O trecho norte, com 11,2 km, foi entregue em dezembro de 2023. Esse trecho direciona o trânsito da Tamoios para a SP-55 ao norte de Caraguatatuba, no sentido de Ubatuba.

Com o trecho sul, o contorno passa a somar 33,9 km de uma rodovia considerada moderna, com 43 obras de arte (como são chamadas as grandes intervenções de engenharia) - entre pontes, viadutos, passarelas e túneis.

A inauguração do novo Contorno Sul está prevista para às 10 horas desta segunda, no km 27, altura do bairro São Francisco, em Caraguatatuba. Os primeiros projetos para desviar o trânsito rodoviário das áreas urbanas de São Sebastião e Caraguatatuba foram anunciados na década de 1980. Inicialmente se previa uma nova rodovia fora do eixo da SP-055 (Rio-Santos). Já neste século, optou-se por um projeto envolvendo a Tamoios. Em 2013, a extinta Dersa – Desenvolvimento Rodoviário S/A – iniciou as obras dos Contornos da Tamoios com investimento de R$ 1,4 bilhão e previsão de entrega em 2017. Após constantes atrasos, as empresas contratadas paralisaram unilateralmente os serviços em dezembro de 2018.

Em 2014, havia sido lançado o edital para a duplicação da serra da Tamoios, entre o km 60,4 e o km 82. Com investimento de mais de R$ 3 bilhões, a obra foi inaugurada em março de 2022. O trecho tem seis viadutos e quatro túneis, o maior deles com 5.555 metros de extensão.

Em agosto de 2021, o governo estadual assinou acordo com a Concessionária Tamoios, que já administrava a rodovia, para incorporar e retomar as obras dos contornos.