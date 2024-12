Brooklin: leitor cobra revitalização de praça da região

Reclamação de Henrique de Andrade: “Solicito um apoio do jornal para endereçar um problema que observamos na Praça da Rua Florida com a Rua Alessandro Volta no Brooklin, zona oeste de São Paulo. Na região há a Praça Lions Monções, que foi totalmente reformada, contando agora com calçadas restauradas, dois playgrounds novos, espaço para cachorros, equipamentos de alongamento, ajardinamento e iluminação. O local está lindo. A 50 metros de distância há outra praça, muito menor, ainda na mesma rua. Esta, porém, lembra cenas de guerra. Lá nós temos mato na altura do joelho, calçada intransitável, iluminação precária, lixeiras vandalizadas, entulho, dezenas de vasos de plantas mortas nos cantos, e os poucos bancos foram destruídos faz tempo. Esta praça não é um local de lazer e convívio como a praça vizinha. A nossa é apenas um ponto para se despejar lixo, e observar o mato crescer. Sempre foi assim.”

Resposta da Subprefeitura Pinheiros: “A Subprefeitura Pinheiros informa que o entorno da praça mencionada recebe varrição duas vezes por semana e coleta de lixo a cada três dias. A manutenção das áreas ajardinadas é feita mensalmente, em períodos de chuva, e a cada três meses em períodos de seca. A população pode solicitar os serviços de zeladoria para o local por meio dos canais de atendimento SP156.”

