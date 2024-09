Pompeia: leitor cobra fiscalização no trânsito da região

Reclamação de Felipe Landherr de Carvalho: “A Travessa Roque Adóglio, localizada no bairro da Pompeia, zona oeste da cidade, é frequentada constantemente por famílias com crianças e cachorros, é utilizada por motoboys a todo instante com o objetivo de cortar caminho. No fim de semana, presenciei um acidente leve, é verdade, porém uma idosa foi atingida de raspão e caiu. O motoboy nem ao menos parou para prestar socorro. Peço por gentileza que uma equipe especializada faça uma verificação urgente no local.”

Resposta da Prefeitura de São Paulo: “A Subprefeitura Lapa informa que realizou vistoria na Travessa Roque Adóglio. A solução urbanística mais indicada é a instalação de floreiras que impeçam a circulação de motos e, ao mesmo tempo, garantam a acessibilidade dos pedestres. Nos próximos dias, será iniciada a execução das obras para adequação do local. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) ressalta que a Travessa Roque Adóglio é uma via de pedestres, localizada entre as ruas Dr. Miranda de Azevedo e Ciridião Buarque. A travessa passa sobre o Córrego Água Preta, dispondo de alguns equipamentos de lazer utilizados pela comunidade local.”

Caso necessário, o leitor pode entrar em contato novamente.