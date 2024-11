City Butantã: leitor cobra remoção de árvores com risco de queda

Reclamação de Fernando Batista: “Gostaríamos de pedir a ajuda deste conceituado jornal para interceder junto à Prefeitura de São Paulo pela remoção de uma árvore com risco de queda em calçada perto da Universidade de São Paulo (Usp). Apesar da copa verde, a árvore apresenta danos internos, pois está oca e com presença de cupins, podendo atingir moradores, fiação elétrica, casas e veículos. Cabe ressaltar que um engenheiro ambiental também foi chamado para dar uma opinião, o qual constatou que a árvore está comprometida. Já fizemos quatro solicitações à Prefeitura de São Paulo, sendo duas na Ouvidoria Geral do Município, mas todas foram indeferidas. Diante dos fatos, recorremos à competência do jornal para que providências sejam tomadas a fim de evitar acidentes no local, preferencialmente antes da época de chuvas, quando já poderá ser tarde. A árvore fica no bairro City Butantã, na Rua Engenheiro Teixeira Soares, defronte ao imóvel nº 249. Aproveito para solicitar ajuda com uma segunda árvore, defronte ao imóvel do meu vizinho da frente. Ele diz que tenta a remoção há mais de dois anos junto à Prefeitura de São Paulo, mas sem sucesso. Uma parte dela caiu em cima de um carro e o guariteiro tem receio de ficar próximo, com medo de o restante da árvore cair em cima da cabeça dele. Também no bairro City Butantã, na Rua Engenheiro Teixeira Soares, em frente ao imóvel nº 216.”

Resposta da Prefeitura de São Paulo: “A Prefeitura de São Paulo, por meio da Subprefeitura Butantã, afirma que removeu a árvore localizada na Rua Engenheiro Teixeira Soares, altura do número 216. Nos outros protocolos, foram realizadas podas de árvores.

Caso necessário, o leitor pode entrar em contato novamente.