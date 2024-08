Jardim São Sebastião: leitor reclama de vazamento de água em asfalto

Reclamação de Fernando Santos: “Na Rua João Vieira, na altura do número 50, perto da Avenida Pires do Rio, há um buraco aberto no asfalto e saindo água. Além de perigoso, diante do risco de acidente, é questão de saúde pública. Por favor, podem ajudar?”

Resposta da Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB): “A Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB) informa que, após vistoria realizada na Rua João Vieira, 50, foi identificado um poço de visita da Companhia de Saneamento Básico de São Paulo (Sabesp) próximo ao buraco na via. A concessionária foi acionada para realizar o reparo necessário. Os munícipes podem solicitar vistorias para qualquer endereço por meio dos canais oficiais SP156, acessível no site, no aplicativo SP156, ou através da central de atendimento telefônico no número 156.”

Como posso fazer a minha solicitação no Portal de Atendimento SP 156?

Você pode solicitar o serviço de duas formas: pela aba ‘Serviços’ ou em ‘Todos os serviços’. Primeiramente, você navega por tema, assunto e serviço e consulta as informações específicas do Guia de Serviços.

Quando o portal for um dos canais de abertura, basta clicar em ‘solicitar’. Ao fazer isso, você será convidado a se cadastrar ou, se já estiver cadastrado, a preencher seus dados de acesso. Caso o serviço permita a solicitação anônima, essa etapa poderá ser dispensada.