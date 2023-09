Estapar: leitora cobra reembolso de rede de estacionamentos

Ivana Vilar afirma que desde janeiro deste ano está pedindo um reembolso de crédito para a Estapar. Ela solicita que a empresa entre em contato, como prometido, para resolver o caso.

Reclamação de Ivana Vilar: “Estou extremamente chateada com a Estapar para resolver um problema que tenho enfrentado desde o início do ano. Estou desde janeiro deste ano pedindo um reembolso de crédito que estava na Estapar e foi transformado em zona azul do interior de São Paulo e não me interessa. Já falei com pelo menos oito atendentes. Quero reforçar que logo que eu falei com o segundo atendente, o valor foi zerado no aplicativo, mas não veio para a minha conta bancária. Há dois meses, eu recebi um e-mail de um responsável pedindo meus dados bancários com uma previsão de depósito para 3 de julho deste ano, o que não aconteceu. Peço ajuda deste conceituado jornal, o qual sou assinante há mais de 40 anos, pois é imensurável a falta de respeito desta empresa. Se necessário, encaminho também os nomes das pessoas, assim como os protocolos das queixas já efetuadas anteriormente. Agradeço desde já pela atenção e fico no aguardo da ajuda para que o problema seja resolvido. Atenciosamente.”

Resposta da Estapar: “A empresa informa que está em contato com a cliente e que o estorno solicitado foi realizado. A empresa permanece à disposição para mais esclarecimentos.”

Sobre a empresa: Atualmente, a Estapar está presente em mais de 80 cidades brasileiras e administra mais de 400 mil vagas, em aproximadamente 700 estacionamentos. Também é a responsável pela operação da Zona Azul Digital de 22 municípios onde detém a concessão de estacionamentos regulamentados, sendo que 15 cidades operam exclusivamente o sistema de estacionamento rotativo.

Leitora cobra reembolso de rede de estacionamentos. Foto: Pixabay

