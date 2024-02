Reclamação de Hendrik Solon de Mello: “Solicito auxílio deste conceituado jornal para me ajudar sobre luz pública queimada há mais de um ano e meio em frente a minha casa na Rua Domingos Della Mônica Barbosa, na Praia da Enseada, em Ubatuba. Sou idoso,tenho quase 80 anos, moro sozinho e fico toda noite na escuridão, o que agrava os riscos de segurança. Já liguei diversas vezes para Prefeitura de Ubatuba, mas de nada adianta, pois os responsáveis não realizam o conserto da iluminação, que está há mais de um ano e meio com defeito, como dito anteriormente. Espero que com a intervenção deste jornal, a Prefeitura de Ubatuba cumpra com as suas obrigações. Pagamos em dia nossos impostos, desta forma, devemos ter os serviços oferecidos corretamente. Os munícipes devem ser respeitados. A falta de iluminação pública impacta também na questão da segurança pública. Agradeço desde já a atenção.”

Resposta da Prefeitura de Ubatuba: “A Prefeitura de Ubatuba, por meio da Secretaria de Infraestrutura, informa que está ciente da demanda e, inclusive, irá atendê-la imediatamente. Permanecemos à disposição.”

O leitor foi informado sobre a inclusão do serviço de iluminação pública no cronograma da Prefeitura de Ubatuba. Caso necessário, pode entrar em contato novamente.