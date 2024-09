GetNinjas: leitor reclama de mau atendimento de profissionais na plataforma

Reclamação de Júnior Cavalheiro: “Gostaria de auxílio para resolver uma questão, na verdade, duas, em relação ao serviço oferecido pela plataforma Getninjas. Eu sofri dois golpes por dois usuários da plataforma Getninjas. Eles estão cadastrados lá. E infelizmente cai na mão deles. Os dois profissionais me deram um golpe no mesmo formato do qual pedi o serviço. Peço ajuda do Estadão para que a plataforma Getninjas resolva o meu problema.”

Resposta do GetNinjas: “Agradecemos por compartilhar o caso conosco. Informamos que entramos em contato com o cliente e o auxiliamos com o problema relatado, conforme nossas responsabilidades. Acrescentamos que diante desse tipo de ocorrido, realizamos o bloqueio do profissional na plataforma, de forma que ele não poderá prestar serviços por meio do GetNinjas. Todos os profissionais cadastrados passam por um rigoroso processo de análise de validação de documentos antes de ingressarem no app, para dessa forma, mantermos apenas profissionais que ofereçam um bom atendimento aos nossos clientes.”

