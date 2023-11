GetNinjas: leitor reclama de profissional cadastrado na plataforma

Alexis Lombardo afirma que entrou em contato com a GetNinjas para solicitar o serviço de reparo de uma televisão. Ele disse que um prestador de serviço entrou em contato com ele e solicitou pagamento da peça adiantado. Mas o conserto não foi realizado. Ele se queixa do profissional cadastrado.

Reclamação de Alexis Lombardo: “Entrei em contato com a plataforma GetNinjas para uma solicitação de um reparo de uma televisão. Fiz a solicitação na plataforma no dia 15 de outubro deste ano. O profissional pediu o pagamento antecipado da peça. O pior de tudo isto é que já tem reclamações deste golpe na internet deste profissional cadastrado na plataforma do GetNinjas. Estou fazendo um boletim de ocorrência. Fico no aguardo de como será restituído meu dinheiro.”

Resposta da GetNinjas: “Entramos em contato com o cliente Alexis e durante o nosso diálogo, explicamos sobre nossos procedimentos de segurança e esclarecemos os termos de uso. Notificamos que as medidas necessárias foram tomadas, referente ao bloqueio permanente do profissional em questão, e orientamos sobre o registro de um boletim de ocorrência.”

Leitor reclama de profissional cadastrado em plataforma de serviços. Foto ilustrativa. Foto: Adobe Stock

Mais informações sobre a empresa: ”O GetNinjas nasceu em 2011, com o propósito de conectar quem precisa com quem sabe fazer. Somos um aplicativo que conecta clientes e profissionais, com mais de 500 tipos de serviços disponíveis. Presente em mais de 3 mil cidades do Brasil, são mais de 4 milhões de serviços solicitados ao ano, e mais de 2 milhões de profissionais cadastrados.”

O leitor foi informado sobre a resposta da empresa. Caso necessário, ele pode retornar o contato novamente.

