GetNinjas: leitora reclama de serviço não realizado por prestador contratado pela plataforma

Reclamação de Nádia Santos: “Gostaria de relatar um problema que tive com uma empresa de aplicativo de mobilidade que solicitei ano passado aqui pela plataforma do GetNinjas chamada DigiSign. Entraram em contato e ficamos mais de um ano conversando até que eu e meu noivo decidimos fechar com a empresa um aplicativo de mobilidade urbana. Ele passou orçamento e pagamos 50% do valor de 5 mil para começar e os outros 50% na finalização do projeto. Aí que começa a falta de empatia desta pessoa, colocando um cara que dizia fazer o aplicativo e começaram somente com promessas e nunca entregar e nem mostraram nada do que estava sendo feito. A promessa foi entregar com 45 dias e não foi feita a entrega e começou a pedir mais dinheiro do que foi combinado. O proprietário levou 3,7 mil. Confiamos nesta pessoa que agiu de má fé. Não tivemos nada do que foi solicitado como cliente e ainda por cima o cara não responde o Whatsapp para devolução do dinheiro que pagamos para ele e está em posse indevido do que não é dele. Clientes lesados por esta empresa. Quero que a plataforma tome conhecimento deste caso e nos ajude, intervindo na devolução do nosso dinheiro. Foi feita ocorrência policial. Fico no aguardo de vocês sobre este caso.”

Resposta do GetNinjas: “Agradecemos por compartilhar o caso conosco e informo que realizamos a tratativa com a cliente, orientando que a mesma siga com o acionamento em instâncias administrativas/judiciais para resolução do problema com o profissional. O GetNinjas é um aplicativo que conecta profissionais a potenciais clientes. Os profissionais utilizam a plataforma para anunciar seus serviços e captar novos clientes, sendo a plataforma, exclusivamente, um canal de divulgação. As etapas de contato, negociação e pagamento ocorrem fora do ambiente da plataforma. Qualquer pendência que aconteça entre as partes, o nosso atendimento está sempre à disposição para receber o relato, ouvir e, se necessário, intermediar o conflito. Contudo, para realizarmos este processo, seguimos algumas regras. Dentre elas: O prazo de 90 dias, a contar da data que o serviço foi solicitado, para que você entre em contato com a gente, caso precise de nosso suporte e que a solicitação de mediação seja realizada para o serviço registrado em seu pedido em nossa plataforma. Vimos que o pedido liberado pelo profissional citado, foi realizado em nossa plataforma no dia 22 de setembro de 2023. Com isso, não poderemos intermediar a situação. De toda forma, ao recebermos o acionamento da reclamante em nossos canais oficiais, fornecemos as orientações necessárias.”

Caso necessário, a leitora pode entrar em contato novamente.