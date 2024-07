Iamspe: leitor reclama de dificuldade para agendar cirurgia

Reclamação de Olímpio da Rocha Molina: “Solicito ajuda deste conceituado jornal no sentido de me auxiliar junto ao Hospital do Servidor Público Estadual, visto que não consigo ser atendido na minha demanda. Fato é que a minha esposa Marilda G. Sousa Molina tem indicação para fazer cirurgia no dedo da mão direita. Sendo fato que ela já passou por todas as especialidades médicas a citar: clínico geral, ortopedista, neurologista, dermatologista e todos foram unânimes em informar da necessidade de cirurgia, inclusive com laudos e exames médicos. Pois bem, em contato com a central de atendimento do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual de São Paulo (Iamspe) pediram para aguardar agenda com o neurocirurgião, isto há mais de seis meses, e toda vez que entramos em contato a informação é sempre a mesma tem aguardar. Não sei mais o que fazer, já que não tenho condições de bancar essa cirurgia com recursos próprios. Agradeço a atenção.”

Resposta do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual de São Paulo (Iamspe): “O Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual de São Paulo (Iamspe), órgão ligado à Secretaria de Governo e Gestão Digital (SGGD), informa que a paciente tem consulta agendada com a especialidade mencionada no HSPE no dia 29 de julho. Durante a consulta é avaliada a necessidade de cirurgia e é feito o devido encaminhamento.”

Caso necessário, o leitor pode entrar em contato novamente.