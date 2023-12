Jardim Soraia: moradores e comerciantes cobram segurança na região

Simone Oliveira afirma que moradores e comerciantes estão cobrando mais segurança nas ruas do Jardim Soraia, na zona leste de São Paulo. Além de comércios, casas estão sendo alvo de criminosos.

Reclamação de Simone Oliveira: “Alguns estabelecimentos estão sendo vítimas de arrastão, inclusive, foi o caso do mini Extra na Avenida Águia de Haia, 3937, no Jardim Soraia, na zona leste de São Paulo, há algumas semanas. Clientes do local, assim como funcionários, estão apreensivos com usuários de drogas que ameaçam até clientes com facas. Moradores relataram que na madrugada, recentemente, dois rapazes tentaram escalar um muro para entrar em uma residência na Rua Vicente Franco Ribeiro. É preciso melhorar a segurança nas seguintes vias: Avenida Águia de Haia, Rua Agenor Rocha, Rua Tito Capinam e Rua Vicente Franco Ribeiro.”

Moradores e comerciantes cobram segurança na região do Jardim Soraia. Foto: Adobe Stock

Resposta da Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP): “A SSP ressalta que as polícias paulistas trabalham intensamente para combater e reduzir a criminalidade em São Paulo. Os resultados das ações policiais já demonstram a eficácia das medidas desenvolvidas pela pasta. Na área do 62° DP (Ermelino Matarazzo), responsável pela área, os roubos caíram 16,5% de janeiro a outubro em relação ao mesmo período do ano passado. No mesmo período foi possível prender/apreender 3.950 infratores, 6,6% a mais do que no ano passado na área da 7°Seccional, bem como aumentar em 87,6% as apreensões de armas de fogo, que passaram para 257. O policiamento na região segue reforçado pela Polícia Militar, por meio da “Operação Impacto – Servir e Proteger”, que tem como objetivo aumentar a presença policial nas áreas de maior incidência criminal, com a ampliação de pontos de estacionamento de viaturas, base comunitária, além de patrulhamento a pé e por motocicletas. Até o momento, a Polícia Civil não localizou registro do caso citado pela reportagem, e ressalta a importância da formalização da ocorrência para que os casos sejam investigados e os criminosos presos.”

Resposta do Extra: Procurada, a rede de supermercados não se manifestou. O espaço permanece aberto para posicionamento.

Simone Oliveira entrou em contato novamente e informou que a situação de receio ainda permanece na região, especialmente nas proximidades do mini Extra da Avenida Águia de Haia.

