Leitora se queixa de atendimento bancário

Dione Notrispe afirma que sempre recebeu os extratos bancários do Bradesco pelos Correios. No entanto, nos últimos meses não tem mais recebido. Ela questiona a instituição bancária.

Reclamação de Dione Notrispe: "Quero pedir auxílio com relação a uma queixa bancária. Eu sou cliente do Banco Bradesco, da agência Mooca, na zona leste de São Paulo, há vários anos. Eu tenho uma conta de poupança. Sempre recebi os extratos pelos Correios, como pedi na abertura da conta. Há vários meses, no entanto, eu deixei de receber os extratos pelos Correios. Reclamei pelo fone fácil e descobri que a minha senha, que nunca alterei, não é válida. Mandei e-mail para a ouvidoria do Bradesco. Guardei, inclusive, o protocolo do atendimento. A resposta foi que o serviço cadastrado é extrato unificado digital, o que eu nunca pedi. A ouvidora afirmou que devo pedir pelo internet banking - cujo aplicativo não possuo - ou ir até a agência para solicitar o serviço. Tenho 83 anos e dificuldade de locomoção, o que me impossibilita de ir até a agência. Preciso receber os extratos pelos Correios para saber o que está sendo feito com o meu dinheiro. Peço ajuda para que minha solicitação seja atendida pelo Banco Bradesco. Como reforcei, sou idosa e não tenho fácil acesso a internet, assim como também não consigo mais me locomover com facilidade para sair de casa e ir até uma unidade bancária resolver esta questão."

Resposta do Bradesco: "Em relação a manifestação da Sra. Dione Notrispe, informamos que o Banco encaminhou correspondência para a cliente com esclarecimentos do assunto. Agradecemos a oportunidade de prestar-lhes estes esclarecimentos e permanecemos à disposição. Telefones úteis: 3003 1000 para capitais e regiões metropolitanas; 0800 202 1000 para demais regiões; 55 11 3003 1000 para acesso do exterior."

