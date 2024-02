Leroy Merlin: leitora reclama de dificuldade para devolver produto com defeito

Reclamação de Gisele de Campos: “Fiz uma compra na loja virtual da Leroy Merlin em 18 de novembro do ano passado. Comprei uma caçarola Orion no valor de R$ 269,90, mais o frete. Recebi o produto na semana seguinte, por volta das 18 horas, mas a panela estava embalada apenas com um plástico bolha e outro preto. Ao abrir a embalagem, percebo a panela amassada, sendo que a tampa não fecha por uns 3 centímetros em metade dela. Entrei em contato com o SAC, tendo recebido email solicitando que enviasse fotos do produto amassado. Assim foi feito. Em 27 de novembro, recebi um email da Leroy com a oferta de ficar com a panela amassada e receber R$ 25 para que eu não tenha o transtorno da troca. É um total desrespeito para com o consumidor. Recebi um código de rastreio reverso para devolução.

Coloquei a caçarola amassada no correio em 29 de novembro, tendo enviado o comprovante para o SAC, conforme solicitado. Até hoje não obtive resposta. Enviei inúmeros e-mails cobrando um prazo para o recebimento do produto (que espero que seja novo), sem resposta.”

Resposta da Leroy Merlin: “A Leroy Merlin esclarece que a referida compra realizada pela consumidora foi cancelada, com estorno do valor confirmado. Reforça que a cliente está ciente e segue à disposição para quaisquer dúvidas adicionais por meio de seus canais de atendimento.”

Caso a leitora tenha nova queixa, pode entrar em contato novamente com o blog.