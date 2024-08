Sabesp: leitor cobra reposição de tampa de bueiro

Reclamação de Robson Leal: “Abri ao menos três protocolos solicitando a reposição de uma tampa de bueiro na Avenida Amador Bueno, 4041, na Penha de França, zona leste da capital paulista. Os carros passam e não observam o buraco que está aberto. O risco é ainda maior para motociclistas. Moradores colocaram pedaços de papelão para sinalizar que o bueiro está sem a tampa. Agradeço se puderem reforçar com a Sabesp.”

Resposta da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp): “A Sabesp informa que a tampa do poço de visita na Av Amador Bueno da Veiga foi recolocada. Durante a reposição foi identificada a necessidade de reparo no local, o que tinha previsão de ocorrer no domingo, 4, devido ao trânsito local.”

Caso necessário, o leitor pode entrar em contato novamente.