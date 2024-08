Uber: leitor contesta cobrança considerada abusiva

Reclamação de Cesar Riccelli: “Pedi pelo aplicativo Uber um transporte por automóvel desde minha residência na Rua Ipê, em Santana de Parnaíba, até o Aeroporto de Guarulhos. O valor orçado para a corrida foi de R$ 274,19, mas ao final a Uber me cobrou o absurdo preço de R$ 602,32. Não houve mudança do ponto de origem e do ponto final, mas o motorista sem me consultar optou por trajeto muito mais longo, provavelmente com a intenção de maior receita. A Uber deve ser responsável pelo procedimento abusivo do motorista e, portanto, estou solicitando que me devolva o valor cobrado a maior do que o previamente orçado. Agradeço ao Estadão pela apuração e divulgação desta denúncia.”

Resposta da Uber: “O suporte da Uber entrou em contato com o usuário e tomou as medidas necessárias para solucionar o caso.”

Posteriormente, o leitor entrou em contato sobre a resolução do caso. “A Uber reconheceu que o valor cobrado era absurdo e irá creditar o valor conforme o orçado.”