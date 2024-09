Swift: leitora questiona entregas não realizadas pela empresa

Reclamação de Sofia Vasconcellos: “Fiz um pedido no site da Swift em 26 de agosto deste ano, com entrega agendada para 27 de agosto entre 15h e 17h. Às 16h32, recebi um e-mail que o pedido tinha saído da loja e às 16h38, outro, que tinha sido entregue, o que não ocorreu. Liguei para o atendimento que disse que não tinha sido entregue porque não tinha ninguém no local. Meu prédio tem portaria 24h e sempre tem alguém. Solicitei nova entrega para 28 de agosto, entre 10h e 12h, o que também não ocorreu. Solicitei nova entrega imediata e me disseram que precisariam de um tempo para solicitar um entregador, que pegaria o pedido na loja para entregar. Ou seja, nem tentaram a segunda entrega. Solicitei o cancelamento e disseram que seria passado para o financeiro.”

Resposta da Swift: “A Swift entrou em contato com a consumidora e enviou o comprovante de cancelamento solicitado.”

Posteriormente, a leitora disse que o cancelamento foi feito, mas não teve informação sobre o motivo das entregas não terem sido feitas. “Realmente fizeram o cancelamento, mas não me explicaram a razão de dois agendamentos não terem sido realizados. Ou seja, o problema foi ignorado.”