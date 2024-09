Tim: leitor solicita cancelamento de fatura de telefonia

Reclamação de Ednaldo de Amorim: “Eu tinha o número com a Tim há anos, no entanto, pedi portabilidade e fui surpreendido com uma fatura de R$ 332,16, cobrando inclusive multa de serviços nunca solicitados como “Multa Fluid Light”, “Multa Bancah Premium + Jornais”, EXA Segurança Light”, Aya Ensinah Premium”, “Aya Books” e “Controle redes Sociais 6 0″. Lembrando que eu não tenho nenhuma rede social e não pedi nenhum dos produtos citados. Solicito o cancelamento imediato desta fatura e o levantamento e ressarcimento em dobro dos produtos incluídos indevidamente na minha linha de telefone.”

Resposta da Tim: “O Centro de Relacionamento com o Cliente da Tim informa que, após cuidadosa análise, constatou que a reclamação apresentada é improcedente. Foi realizada uma tentativa de contato com o Sr. Ednaldo de Amorim, contudo, não foi obtido êxito. Para informações sobre a operadora, basta acessar o site da empresa ou entrar em contato com o Centro de Relacionamento com o Cliente, discando *144 do próprio celular ou 1056 de qualquer telefone.”

Caso necessário, o leitor pode entrar em contato novamente.