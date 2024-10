Uber: leitor reclama de cobranças pendentes no aplicativo

Reclamação de Mário Caruso: “Gostaria de auxílio do jornal para resolver uma questão junto ao aplicativo Uber. Não estou conseguindo resolver um problema igual de cobrança classificado como “pagamentos pendentes” no Uber. De alguma forma, tentaram debitar cinco vezes o valor de R$ 50 no meu cartão de crédito cadastrado nesta empresa. Tentei verificar junto à Uber como isso é possível, uma vez que a operadora não aprovou e o cartão foi trocado. É impossível entrar em contato por quaisquer canais de atendimento. Pago todas as minhas contas e me incomoda muito o tal de “pagamentos pendentes”. Gostaria muito da ajuda de vocês. Agradeço desde já a atenção com o meu caso.”

Resposta da Uber: “O suporte já entrou em contato com o usuário para solucionar o caso.”