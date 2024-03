Vila Mariana: leitor cobra do INSS conserto de calçada na região

Reclamação de João Justi Júnior: “Eu sofri uma queda em uma calçada em frente ao posto do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) da Rua Santa Cruz na Vila Mariana. As árvores da calçada levantaram o concreto que está todo quebrado e acabei caindo. Sofri uma fratura no quinto metatarso da mão direita, bati fortemente o rosto no chão, tenho um corte no lábio inferior e um olho roxo. Sugeri à gerente que arrumasse a calçada e ela colocou a culpa na Prefeitura de São Paulo. É de uma tristeza enorme vermos como somos tratados. O INSS recebe todos os dias pessoas com andadores, idosos e cadeirantes. Obrigado”.

Resposta da Prefeitura de São Paulo: “A Prefeitura de São Paulo, por meio da Subprefeitura Vila Mariana, informa que fará uma vistoria no endereço citado e se o passeio for particular, o proprietário será multado e notificado a fazer os reparos e readequar o passeio, sob pena de multa conforme determina a Lei nº 15.442/2011. A manutenção e a adequação das calçadas particulares, conforme dispõe a legislação, é de responsabilidade do proprietário do imóvel. Em caso de más condições ou falta de acessibilidade do passeio de propriedade particular, o infrator é multado por meio da Lei nº 15.442/2011 e intimado a regularizá-lo. Se no prazo de 60 dias a calçada for readequada, a multa é cancelada.

Resposta do Instituto Nacional do Seguro Social (Inss): Em atenção à solicitação, informamos que o Instituto Nacional do Seguro Social (Inss) começou a reformar trechos danificados da calçada em frente à agência Vila Mariana. A calçada teve o piso danificado devido ao crescimento das raízes das árvores. O INSS vai acionar a prefeitura em relação à situação das árvores.”

Caso necessário, o leitor pode entrar em contato novamente.