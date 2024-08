Vila Medeiros: leitor cobra serviços de recapeamento na região

Reclamação de Idérito Miguel Caldeira: “Os serviços de recapeamento asfáltico nas Avenidas Conceição e Éde, na Vila Medeiros, zona norte de São Paulo, não foram executados até o momento, bem como não foram feitos serviços de tapa-buracos nestas importantes vias públicas, o que está prejudicando o fluxo de veículos, bem como provocando acidentes e quebra de veículos, inclusive de ônibus que transitam por essas vias. Aguardamos providências da Prefeitura de São Paulo e agradecemos a habitual atenção.”

Resposta da Secretaria Municipal das Subprefeituras: “A Secretaria Municipal das Subprefeituras vistoriou as avenidas Ede e Conceição. Na Av. Conceição, constatou-se inconformidades de concessionárias. As empresas Vivo e Sabesp foram acionadas para realizar os reparos. Durante a vistoria, foram identificadas irregularidades no asfalto, que serão sanadas com a Operação Tapa-Buraco e com o reparo da sarjeta.”

