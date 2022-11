SP tem ‘disputa’ de árvores de Natal com atrações nos parques Ibirapuera e Villa-Lobos

São Paulo terá duas árvores de Natal competindo pela atenção dos moradores e turistas neste fim de ano. Uma delas, patrocinada pela Coca-Cola FEMSA Brasil, foi inaugurada no último domingo, 27, no Parque Villa-Lobos. A outra ficará no Parque do Ibirapuera e foi completamente viabilizada pela Urbia, que administra o espaço municipal.

Ainda em outubro, a Coca-Cola anunciou que em 2022 levaria a sua árvore de Natal, tradicional erguida no Parque Ibirapuera, ao Parque Villa-Lobos, no Alto de Pinheiros. Após ter sido montada por dois anos seguidos na Ponte Estaiada para evitar aglomeração em meio à pandemia da covid-19, a empresa justificou a mudança dizendo que “o local escolhido para este ano possui a estrutura necessária para receber a inovação da Árvore 2022, a qual será a primeira com um espaço para interação com o público”.

A estrutura de 52 metros de altura por 22,2 metros de diâmetro foi inaugurada no domingo, 27, com participação de Fafá de Belém. Anunciada como a maior árvore de Natal de São Paulo até então, ele deve sustentar o título apenas até o próximo sábado, 3, quando o Ibirapuera lança a sua própria versão, com 55 metros de altura.

Árvore de natal da Coca-Cola com 52 metros de altura foi erguida no Parque Villa-Lobos, na zona oeste da capital, no último domingo, 27 Foto: Tiago Queiroz / Estadão

“Nossos esforços foram para oferecer o maior Natal que São Paulo já viu”, explica Samuel Lloyd, diretor da Urbia, gestora do Parque Ibirapuera.

A Urbia será “a grande patrocinadora” da programação, segundo Lloyd, com exceção de “algumas ativações pontuais por parceiros”. A “maior árvore já implementada” ficará próxima ao lago este ano: “É um Natal para se ver de dentro do parque e não da rua, também para evitar impacto no trânsito”.

A estrutura do Ibirapuera também terá efeitos visuais, o tradicional show da fonte em três horários (19h, 20h30 e 21h30), 100 árvores iluminadas para formar uma “floresta encantada”, brinquedos infantis e um inédito projeto de educação ambiental. “Não tem rena nem boneco de neve. Resolvemos falar da flora e da fauna do Parque Ibirapuera”, comenta Lloyd.

A previsão é que o Parque Ibirapuera atraia 1,5 milhão de visitantes entre os dias 3 e 26 de dezembro, quebrando o recorde de 1,2 milhão, alcançado no ano passado.