‘Maníaco do carro’ está machucado e escondido: ‘Cerco está se fechando’, diz delegado

O suspeito de atacar mulheres na zona leste de São Paulo que ficou conhecido como “maníaco do carro” ou “maníaco do Uno” está com um ferimento no pé esquerdo, enfaixado, e permanece escondido em uma comunidade na zona leste, segundo a Polícia Civil. Viaturas procuram o suspeito em três bairros diferentes.

A Polícia Civil identificou o homem que aparece em vídeos que circulam nas redes sociais atacando mulheres na Zona Leste de São Paulo . Reprodução/TV Globo Foto: Reprodução/TV Globo

PUBLICIDADE Essas são as informações mais recentes das investigações dos agentes que procuram o suspeito de tentar agarrar as vítimas e levá-las para dentro do seu veículo. Conforme a Secretaria da Segurança Pública, seis casos, com um total de sete vítimas, foram notificados. O caso está sendo investigado como constrangimento ilegal e tentativa de roubo. “O cerco está se fechando. Temos uma imagem mais recente em que ele está com o pé esquerdo enfaixado. Isso vai ajudar na identificação e comunicação”, afirma Ricardo Salvatore, delegado titular do 57º Distrito Policial (DP), Parque da Mooca, responsável pelo caso.

O suspeito foi identificado pela polícia como o piauiense Solirano de Araujo Sousa, de 48 anos. Ele foi reconhecido pelas vítimas como o homem que as atacou na sexta-feira, 13, quando foram abordadas na Mooca e Sapopemba. A reportagem não conseguiu localizar a defesa.

No dia 17, câmeras de segurança registraram a imagem do suspeito em uma loja de conveniência tentando sacar dinheiro em espécie. De acordo com os investigadores, ele está escondido em uma comunidade na Vila Rica, zona leste. Salvatore afirma que a polícia do Piauí, Estado natal de Solirano, já foi informada sobre as buscas.

Os policiais afirmam que nenhum advogado se apresentou na defesa do suspeito.

Polícia divulga foto e nome de suspeito de atacar mulheres em São Paulo. Foto: Divulgação/Polícia Civil de SP

Até o momento não é possível afirmar que o objetivo do homem seria estuprar ou assediar sexualmente as mulheres. “A intenção não foi revelada porque as vítimas conseguiram fugir”, diz o delegado.

Publicidade

Alguns dos ataques foram gravados por câmeras de segurança. O suspeito ficava parado ao lado do seu veículo, enquanto aguardava a passagem das vítimas para tentar arrastá-las até seu carro.

Segundo relatos das mulheres, em alguns casos ele estava armado com faca e ameaçou feri-las se não entrassem no carro dele, um Fiat Uno cinza sem placas. Todas as vítimas conseguiram escapar e fugir.

Nesta quinta-feira, 19, a Justiça decretou a prisão temporária dele a pedido da delegacia que investiga o caso e do Ministério Público de São

Paulo (MP).