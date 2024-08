Suspeito de controlar distribuição de drogas no centro de SP é preso com carros e relógios de luxo

Policiais civis do Corpo Especial de Repressão ao Crime Organizado (Cerco) foram à casa do suspeito dar cumprimento em mandados de busca e apreensão. Como encontraram drogas no local, ele foi preso em flagrante.

Na ação, dois carros de luxo, avaliados em quase R$ 500 mil, quatro relógios de ouro, quatro celulares, e mais de 30 porções de drogas, entre maconha e cocaína, foram apreendidos. As equipes ainda apreenderam joias, balanças de precisão e diversas embalagens usadas para acondicionar as substâncias ilícitas.