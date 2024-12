Veja como foi o resgate de apresentador que estava desaparecido: Helicóptero, cães e até drone

O helicóptero Águia da Polícia Militar resgatou nesse domingo, 1º, um grupo de quatro amigos que estava desaparecido após se perder durante uma trilha que realizavam na Mata Atlântica. Entre eles estava o apresentador da Band, Lucas Martins. Todos foram resgatados em segurança.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo, o grupo saiu na manhã de sábado, 30, da estrada do Pilaca, em Juquitiba, na Grande São Paulo, e iria em direção a uma fazenda localizada no município de Itanhaém, na Baixada Santista.

Resgate de grupo de amigos que se perdeu durante trilha. Foto: Reprodução/Instagram/ tarcisiogdf

PUBLICIDADE “Os trilheiros pretendiam chegar ao destino final antes do pôr do sol. Como ficaram sem sinal de celular e não retornaram as mensagens, familiares das vítimas acionaram a Polícia Militar, que iniciou as buscas em conjunto com o Corpo de Bombeiros ainda durante a noite”, disse a SSP. A procura pelo grupo continuou no domingo e eles foram localizados pelo Águia da PM por volta do meio-dia próximo ao Rio Juquiá, que liga São Paulo até a cidade do litoral paulista.

O jornalista do ‘Brasil Urgente’ se define como ultramaratonista e tem o costume de disputar corridas em trilhas. Em nota, a Band afirmou acionou a SSP, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros assim que tomou conhecimento do desaparecimento. O texto diz ainda que a pasta prontamente mobilizou as equipes para dar início às buscas.

Resgate contou com a ajuda de bombeiros, cães e drone da Polícia Militar

“Como o local era de difícil acesso, a ação também contou um drone da Polícia Militar que fornecia mais detalhes para as equipes que estavam em diligências por terra. Todas as informações eram repassadas para a tripulação que estava nas aeronaves, onde uma delas conseguiu fazer o resgate”, disse a SSP.

De acordo com o 1º tenente Rogério Tricca, do 6º Grupamento de Bombeiros (GB), as vítimas foram resgatadas bem, apenas com escoriações leves em decorrência do percurso. “Eles tiveram que dormir no meio do mato, mas levaram mantimentos suficientes para até dois dias, que era o tempo que poderia durar a caminhada até Itanhaém”, disse Tricca.

Cerca de 40 policiais militares participaram do resgate. Além das duas aeronaves do Comando de Aviação da PM, as buscas foram realizadas em solo pelo Canil e Corpo de Bombeiros. Cerca de 11 equipes de bombeiros do Grupamento de Ações em Emergências e Desastres (Gaed), do 6° e 18° GB, também se mobilizaram.

Uma das vítimas disse que durante a noite eles fizeram uma fogueira e usaram cobertores de emergência para dormir.

Por meio das redes sociais, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) também compartilhou o resgate. “Os quatro amigos que estavam desaparecidos desde sábado em uma trilha com destino à Baixada Santista foram localizados e passam bem”, publicou ainda no domingo.