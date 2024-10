Vídeo: homem fica pendurado em elevador de shopping em SP

Um homem foi resgatado por volta das 15h desta sexta-feira, 25, após ficar pendurado por alguns instantes junto à parte inferior de um elevador panorâmico do Shopping Eldorado, localizado na região de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. Ele teria sido retirado de lá por seguranças e outros funcionários do shopping, que conseguiram puxá-lo a partir de um outro andar.

O Shopping Eldorado informou que o incidente envolveu um técnico de uma empresa terceirizada durante a execução de um serviço de manutenção do elevador. “O profissional recebeu atendimento imediato, foi encaminhado para avaliação médica e passa bem”, disse, em nota. O estabelecimento informou ainda que as causas do incidente estão sendo investigadas.

Homem é resgatado após ficar suspenso em parte inferior de elevador panorâmico. Foto: Arquivo pessoal

“Foi desesperador, estou assustada até agora”, contou ao Estadão uma mulher, de 37 anos, que testemunhou a cena, mas preferiu não se identificar. Segundo ela, enquanto o homem ficou suspenso no ar, quem presenciou a cena começou a gritar por ajuda.

‘Escutei um barulho estrondoso’

PUBLICIDADE A mulher tinha acabado de chegar do estacionamento do shopping quando o incidente ocorreu. “De repente, escutei um barulho muito estrondoso, pensei até que fosse tiroteio”, disse. Ela contou que, logo em seguida, frequentadores e funcionários do shopping começaram a ir na direção de onde vinha o barulho.

“Não entendi os detalhes do que ele fez, mas ficou preso, enganchado no elevador”, contou. Ela estava no piso -1, enquanto o homem podia ser visto entre o primeiro e segundo andar.

Segundo ela, alguns segundos se passaram até que o resgate fosse feito. “Se ele despencasse, seria de uma altura de uns três andares.”

Publicidade

O que diz o shopping

O Shopping Eldorado informou, em nota enviada à reportagem, que o incidente ocorreu durante a execução de um serviço de manutenção de um dos elevadores e reforçou que o homem passa bem.

“O uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) é obrigatório no empreendimento em todos os serviços realizados em altura”, afirmou o shopping. “As causas da ocorrência estão sendo investigadas.”