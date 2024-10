Vídeo: Trem pega fogo com passageiros dentro de vagão na zona sul de SP

Um trem da Linha 9-Esmeralda, operado pela ViaMobilidade, entrou em chamas na noite desta segunda-feira, 14, enquanto carregava passageiros com sentido à cidade de Osasco, na Grande São Paulo. O incêndio começou na região da Estação Granja Julieta, na zona sul da capital, entre as paradas Morumbi e Santo Amaro.

PUBLICIDADE Um vídeo publicado nas redes sociais, gravado por um passageiro que estava dentro do vagão, mostra o trem se deslocando e sendo tomado por clarões. Um homem, em pé, orienta as pessoas a não tocarem nos ferros sob o risco de levarem choque. Segundos depois, um barulho de explosão, seguido de uma chuva de faíscas, assusta os passageiros, que não se feriram, segundo a concessionária.

Trem da Linha 9-Esmeralda, da VIaMobilidade, pega fogo na altura da Estação Granja Julieta, sentindo Osasco. Foto: Thiago Barbosa/Arquivo pessoal (Reprodução)

Em nota, a ViaMobilidade afirma que foi registrado um “princípio de incêndio na parte externa de uma das composições da Linha 9-Esmeralda”, e que as chamas foram “prontamente apagadas”.

A concessionária afirmou ainda que não houve feridos, e que os passageiros “foram atendidos em segurança pelos Agentes de Atendimento” da empresa. As pessoas desembarcaram na plataforma e seguiram viagem em outro trem, informou a ViaMobilidade, que diz investigar as causas do incêndio.

“A composição afetada está sendo recolhida e o caso passará por uma apuração detalhada para definir as causas da ocorrência”.

Por causa do episódio, a operação da Linha 9-Esmerada precisou seguir em via única entre as estações Granja Julieta e Morumbi, com intervalos maiores no local.

Publicidade

‘Três, quatro minutos de explosão’

O homem que aparece no vídeo, pedindo às pessoas não tocarem no ferro, é o motorista de ônibus Thiago Lujan Barbosa, que conseguiu orientar os passageiros por ter no currículo o curso de bombeiros.

“A gente estava chegando na Estação Granja Julieta, quando o trem estava parando na estação, e começou uma explosão muito grande. Foram uns três, quatro minutos de diversos clarões”, relatou ao Estadão.

“O pessoal começou a se desesperar, então, eu tentei acalmar as pessoas. Tirando algumas pessoas que ficaram mais preocupadas, ficou tudo bem, Graças a Deus”, disse.

Ele diz que recomendou às pessoas para não encostarem a mão em partes do trem porque, por já ter feito o curso, percebeu que o fogo se iniciou por uma explosão elétrica. “Por ser (o trem) praticamente inteiro de ferro, incluindo as rodas, a recomendação é evitar contato porque pode conduzir corrente elétrica e provoca choque.”