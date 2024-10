Fotos da Nasa mostram São Paulo antes e depois do apagão; veja imagens

Imagens captadas pela Nasa, a agência espacial dos Estados Unidos, mostram o contraste da luminosidade da cidade de São Paulo antes e depois do apagão causado pelo forte temporal da última sexta-feira, 11. A ausência de energia, que persiste em algumas regiões três dias depois das chuvas, afetou funcionamento de transporte público, comércio, operações aéreas e ainda prejudica abastecimento de água em algumas regiões.

Ao todo, 2,1 milhões de pessoas foram afetadas, segundo a Enel, distribuidora de energia. Até esta segunda, a energia já tinha voltado para 1,7 milhão, conforme a empresa, que ainda trabalha para normalizar o serviço para 340 mil clientes, que vivem dentro na área de concessão da companhia, entre capital e região metropolitana da Grande SP.

Imagem da Nasa mostra São Paulo iluminada antes do apagão da última sexta-feira. Foto: Reprodução/ Nasa via @lapismet (Instagram)

As fotos foram publicadas pelo Laboratório de Análise e Processamento de Imagens de Satélites (Lapis), da Universidade Federal do Ceará. Pelos registros é possível ver a capital paulista pré-tempestade, no dia 11 de outubro, com muitos pontos iluminados. Na foto do dia 12, sábado, por outro lado, já é perceptível como o apagão se espalha por São Paulo e pelas cidades na adjacências. Partes mais escuras podem ser notadas nas regiões mais periféricas.

Imagens da Nasa, reproduzidas pelo Lapis, mostram São Paulo menos iluminada no dia 12 de outubro, após o apagão causada pela chuva de sexta-feira. Foto: Reprodução/ Nasa via @lapismet (Instagram)

“O apagão em São Paulo visto a partir de satélites – Do espaço, imagens do satélite da NASA registrou (sic) a cidade de São Paulo pouco antes do apagão, que atingiu vários bairros da capital. Na imagem noturna do dia 12 de outubro, depois de 24 horas do temporal, ainda é possível ver áreas de bairros da cidade às escuras”, diz a postagem do Labis.

As cidades mais afetadas pelo apagão foram São Paulo, Cotia e Taboão da Serra. Dos 400 mil clientes que ainda estavam sem luz até o início da noite desta segunda, a capital paulista respondia por 283 mil, cerca de 70% do total de atingidos. Conforme a Enel, o número total de afetados caiu para 340 mil.

Reforço

Em comunicado divulgado nesta segunda, 14, a Enel disse recebeu o reforço de outras distribuidoras - Light, Neoenergia, Elektro, EDP - e que mobilizou profissionais das unidades da empresa instaladas no Chile, Itália, Espanha e Argentina. Equipes que atuam na Enel do Rio de Janeiro e do Ceará também foram convocadas e chegaram a São Paulo no final de semana.

Os profissionais de Chile e Argentina começaram a atuar nesta segunda, e os que vieram de Espanha e Itália, trabalham a partir desta terça. A quantidade de reforços internacionais não foi informada pela Enel.

Para resolver os danos causados à rede de baixa tensão será necessária a troca de postes e “quilômetros de cabos”, diz a empresa, que afirma que vai restabelecer a energia para todos em três dias. O período é o mesmo determinado pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, para a concessionária sanar a falta de luz que atinge ainda cerca de 340 mil pessoas na capital e na Grande SP.

“Em acordo feito com a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), a empresa cumprirá o prazo de três dias para restabelecer totalmente o fornecimento de energia a todos os clientes”, disse a Enel, em nota.

Apesar das cobranças de Prefeitura de São Paulo, governo paulista via Procon-SP, e governo federal, a empresa não informava um prazo para o retorno completo das operações até esta segunda. Até o momento, a Prefeitura de São Paulo registrou 386 ocorrências de quedas de árvores. “Destas, 75 aguardam a atuação da concessionária para que as equipes municipais iniciem o trabalho”, disse a gestão municipal na noite desta segunda. A Sabesp, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, informou que algumas regiões continuam prejudicadas pela falta de água, cujo abastecimento também foi afetado pelo temporal. A falta de energia interrompeu o funcionamento de estações elevatórias e boosters (equipamentos que transportam a água para locais mais altos).

Até a noite desta segunda, o abastecimento segue em recuperação nas seguintes regiões da capital: partes de Capão Redondo e Pirajussara, além de Jardim Antártica, Jardim Peri, Jardim Peri Alto e Jardim Santa Cruz. Em Cotia, Santo André e Mauá, bairros também ainda estão com a distribuição de água comprometidas.