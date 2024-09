Alimentação: rastrear macronutrientes é a chave para construir músculos e ter mais saúde?

Não existe uma distribuição “correta” de macronutrientes que seja perfeita para todos, ressalta Hall.

A qualidade dos alimentos que você come — significando escolher aqueles que são ricos em fibras e com baixos teores de sódio, gorduras saturadas e açúcares adicionados — importa mais do que qualquer mix específico de macros. Quando as pessoas priorizam alimentos não processados em vez de processados, Hall acrescenta, elas tendem a se sentir mais satisfeitas, perder peso e desfrutar de uma saúde melhor.

Os especialistas concordam que, embora o rastreamento de macros possa ser benéfico de algumas maneiras (como ajudando você a se tornar mais consciente do que come), fazer isso em todas as refeições é provavelmente exagero. E o rastreamento de alimentos em geral pode aumentar o risco de transtornos alimentares.

“Pesar obsessivamente os alimentos e comer um lanche noturno de 40 gramas de proteína para atingir sua meta não é útil”, afirma Phillips.

Para a maioria das pessoas, aderir aos princípios básicos de uma alimentação saudável — observar os tamanhos das porções e incorporar frutas, vegetais, grãos integrais e gorduras saudáveis em suas dietas — é mais importante do que tentar encaixar suas refeições em uma proporção perfeita, orienta Phillips.