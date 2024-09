Bebida alcoólica no avião? Considere dizer ‘não’

Algumas pessoas gostam de tomar um pouco de espumante ao embarcar para um novo local, talvez como uma forma de brindar ao início de uma aventura. Mas beber champanhe ou qualquer outra bebida alcoólica em um avião pode apresentar riscos que vão desde quedas até ataques cardíacos. Isso é particularmente preocupante se você pretende dormir durante o voo, como em uma longa viagem noturna. Então, pode ser hora de repensar seu pedido de bebida.

O corpo sofre várias adaptações em um cenário de baixa pressão atmosférica, como ocorre em uma viagem de avião, e o consumo do álcool pode ser preocupante nessa situação. Foto: Friends Stock/Adobe Stock

Seu corpo em um avião

PUBLICIDADE Antes mesmo de tomar um gole de álcool, seu corpo experimenta os efeitos fisiológicos de estar muito acima do nível do mar: há menos pressão atmosférica para forçar a entrada de oxigênio nas células vermelhas do sangue para distribuição por todo o corpo, e o oxigênio no sangue cai dos níveis normais de 96% a 100% para cerca de 90%, ou até abaixo de 90%. Seu corpo tem uma maneira de compensar isso. Você respira mais rápido para ingerir mais oxigênio. Sua frequência cardíaca aumenta para mover o sangue pelo sistema mais rapidamente. Entretanto, a redução dos níveis de oxigênio no sangue e o aumento da frequência cardíaca podem ser perigosos para pessoas com problemas cardíacos.

Fatores complicadores

Pequenas quedas no oxigênio do sangue podem se tornar mais acentuadas em um avião quando outros fatores são adicionados ao cenário, e o consumo de álcool é um deles. “Alguns estudos sugerem que o álcool prejudica a capacidade das células vermelhas do sangue de absorver oxigênio, alterando a hemoglobina, a molécula que realmente transporta o oxigênio”, diz Matthew Mosquera, diretor médico do Programa de Internação para Álcool, Drogas e Dependência do McLean Hospital, afiliado à Universidade Harvard.

Os fatores a seguir também podem levar à redução do oxigênio no sangue:

Envelhecimento : nossa capacidade de nos adaptarmos às mudanças nos níveis de oxigênio no sangue diminui com a idade.

nossa capacidade de nos adaptarmos às mudanças nos níveis de oxigênio no sangue diminui com a idade. Sono : a respiração normalmente fica mais lenta enquanto dormimos, mesmo em um avião.

a respiração normalmente fica mais lenta enquanto dormimos, mesmo em um avião. Condições subjacentes: menos oxigênio chega aos pulmões se você tiver doença pulmonar, apneia do sono (pausas na respiração durante o sono) ou problemas cardíacos.

Qual é o risco?

Quanto mais fatores capazes de baixar o nível de oxigênio no sangue você tiver, mais difícil será para o seu corpo compensar, especialmente em um avião. Isso foi ilustrado em um estudo publicado online em 3 de junho de 2024, pela Thorax.

Os pesquisadores queriam saber mais sobre os efeitos combinados do consumo de álcool e da pressão da cabine do avião durante o sono em um avião. Eles designaram aleatoriamente 48 pessoas saudáveis (com idades entre 18 e 40 anos) para passar duas noites dormindo com pressão de ar normal ou com o equivalente à pressão da cabine do avião. Os participantes ingeriram álcool (o correspondente a duas cervejas ou duas taças de vinho) antes de uma das noites e ficaram sóbrios na outra. Eles também usaram dispositivos que mediam o oxigênio no sangue e a frequência cardíaca.

Em comparação com o sono na pressão normal do ar, dormir na pressão da cabine do avião reduziu os níveis de oxigênio no sangue e aumentou a frequência cardíaca. A combinação de beber e dormir com a pressão da cabine do avião reduziu ainda mais os níveis de oxigênio e aumentou a frequência cardíaca.

“Beber e dormir em um avião exerce uma grande pressão sobre o corpo, especialmente sobre o sistema cardiovascular”, comenta Mosquera. “E há ainda mais pressão se você tiver doenças cardíacas ou pulmonares. Isso o coloca em um risco maior de sofrer um ataque cardíaco ou derrame.”

Outros perigos

O consumo de álcool em um avião apresenta riscos adicionais à saúde. Por exemplo:

CONTiNUA APÓS PUBLICIDADE aumenta o risco de queda;

causa desidratação, o que aumenta a tensão em seu sistema cardiovascular;

prejudica seu julgamento e sua capacidade de concentração;

pode ajudá-lo a adormecer, mas reduz o tempo que você passa em um sono profundo de boa qualidade. O que você deve fazer É melhor não consumir álcool quando o carrinho de bebidas se aproxima? Isso depende. “Se você for saudável, beber com moderação pode ser aceitável”, relata Mosquera. No entanto, ele recomenda que você considere o seguinte:

Pense duas vezes antes de beber álcool e tomar certos medicamentos . O álcool pode piorar a sonolência causada por medicamentos que deixam você com sono.

. O álcool pode piorar a sonolência causada por medicamentos que deixam você com sono. Beba mais água. Isso ajudará seu corpo a eliminar o álcool e evitará a desidratação causada pela substância.

Fique atento ao seu equilíbrio. Não tenha pressa ao passar da posição sentada para a posição em pé, para evitar quedas.

E se você tiver doença cardíaca ou pulmonar, apneia do sono ou doença pulmonar crônica, ou se já teve um derrame no passado, especialmente se planeja dormir durante o voo, talvez seja melhor não ingerir álcool.

