Como descobrir a quantidade de água que precisamos beber? Será que existe excesso?

THE NEW YORK TIMES – A hidratação está mais uma vez em alta – os vídeos do TikTok com a hashtag #watertok já têm mais de 1 bilhão de visualizações. Quer você esteja bebendo em um copo da moda ou em um simples copo, não existe uma resposta única para a quantidade de água que você deve beber por dia.

PUBLICIDADE O mais próximo que os Estados Unidos têm de uma recomendação de consumo de água vem da National Academy of Medicine (Academia Nacional de Medicina), que, em 2004, relatou que os homens saudáveis geralmente se mantêm adequadamente hidratados quando bebem pelo menos 3 litros (quase 13 copos) de água por dia, e que as mulheres normalmente estão hidratadas quando bebem pelo menos 2,2 litros (pouco mais de nove copos) por dia, sem incluir a água que consomem por meio dos alimentos. No entanto, essas diretrizes não devem ser consideradas como um evangelho, segundo os especialistas.

“A maioria das pessoas, mesmo que fique abaixo dessa recomendação, ficará bem”, diz Siddharth P. Shah, nefrologista do Hospital da Universidade da Pensilvânia, especializado em hidratação e equilíbrio eletrolítico.

A quantidade ideal de consumo de água por dia varia de pessoa para pessoa. Foto: Farknot Architect/Adobe Stock

Quando devo beber água e em que quantidade?

A água é, obviamente, crucial para nossa sobrevivência. Ela nos ajuda a eliminar resíduos, manter a pressão arterial, regular a temperatura corporal e muito mais.

Algumas pessoas precisam de mais água do que outras. Pessoas especialmente ativas – que têm empregos fisicamente exigentes ou que se exercitam muito – perdem mais água por meio do suor e precisam compensar bebendo mais água, conta George Chiampas, especialista em medicina de emergência da Northwestern Medicine e diretor médico da Federação de Futebol dos EUA.

As pessoas também podem precisar beber mais se viverem em climas quentes, tiverem corpos maiores ou muita massa muscular, tiverem fezes moles, estiverem grávidas ou amamentando, ou tiverem apresentado pedras nos rins ou infecções recorrentes do trato urinário, afirmaram os especialistas.

Publicidade

Ao longo da vida, as necessidades de água de uma pessoa também mudam. Normalmente, com a idade, as pessoas perdem músculos e ganham gordura, conta Shah. Como a gordura contém menos água do que os músculos, as pessoas geralmente precisam consumir menos água com a idade para manter os tecidos saudáveis.

No entanto, alguns adultos mais velhos ainda não consomem a quantidade de água necessária, observa Shah, porque os corpos dos idosos – especialmente aqueles com mais de 60 anos, segundo pesquisas – não são tão bons em detectar a sede. O nível de desidratação “que o deixaria com sede aos 40 anos pode não deixá-lo com tanta sede aos 80″, explicou.

Se você sentir sede, provavelmente está desidratado e deve beber água, cita Alysia Robichau, médica de medicina familiar e esportiva da Houston Methodist.

Também pode haver sinais mais sutis de desidratação, como sentir frio constantemente ou ter a pele seca, nota Robichau. Pessoas com desidratação aguda ou crônica também podem ter dores de cabeça ou olhos secos, acrescentou ela.

PUBLICIDADE Como as pessoas ficam sem água enquanto dormem, “a maioria das pessoas acorda e já está desidratada”, diz Chiampas. Em geral, é uma boa ideia, disse ele, começar o dia com um copo. Não há problema algum em adicionar aromatizantes à água ou beber água gaseificada, diz Robichau – mas ela alerta que o café e outras bebidas com cafeína podem não ser tão hidratantes quanto as bebidas sem cafeína. O consumo de bebidas com cafeína, especialmente se você não as toma regularmente, pode reduzir a capacidade dos rins de absorver água, fazendo com que você perca mais água pela urina. As bebidas alcoólicas também são desidratantes. Lembre-se de que você também pode obter água dos alimentos. Algumas frutas e legumes, como a melancia e o aipo, são compostos principalmente de água, conta Shah. A Academia Nacional de Medicina estima que as pessoas obtêm, em média, 20% de sua água por meio dos alimentos.

Publicidade

É improvável que a maioria das pessoas beba água em excesso, mas isso é possível, especialmente entre os atletas de resistência que bebem muita água rapidamente, diz Chiampas. Fazer isso pode perturbar o equilíbrio de sódio e potássio do corpo e levar a uma intoxicação por água potencialmente fatal.

Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças aconselham não beber mais do que 1,4 litros de água por hora. Lembre-se, também, de que provavelmente não há nenhum benefício para a saúde em beber muita água.

“Há muitas garrafas de água excessivamente grandes sendo carregadas pelas pessoas hoje em dia”, diz Shah. “Mas a grande maioria das pessoas não precisa beber um excesso de água.”

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.