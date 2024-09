Como Reino Unido e Estados Unidos lidam com os danos do jogo de azar à saúde?

Três anos depois, Gerda participou de um esforço para mapear e avaliar todas as jurisdições que haviam implementado mudanças significativas na legislação de jogos entre 2018 e 2021, publicado na célebre The Lancet Public Health. A data de início é simbólica, pois trata-se do ano em que a Organização Mundial da Saúde (OMS) reconheceu o transtorno do jogo — no qual o apostador perde a aptidão em gerir o tempo e o dinheiro gasto apesar das consequências negativas — como um problema de saúde pública, e o colocou no grupo de transtornos relacionados ao uso de substâncias, como álcool e outras drogas.

A descoberta foi surpreendente, embora não totalmente imprevisível: mais de 80% dos países em todo o mundo agora permitem legalmente algum tipo de jogo de azar. “Sabíamos que o cenário estava mudando rapidamente e era uma tendência, mas a velocidade com que isso aconteceu me surpreendeu”, diz Gerda, que integra um painel da OMS sobre jogos de azar, ao Estadão. “Há partes do mundo onde as pessoas têm mais acesso à tecnologia de telefonia móvel e ao jogo de azar do que à água potável.”