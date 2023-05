Como se reconectar com seus filhos? Veja dicas

Antes de minha filha nascer, um amigo com dois filhos me disse que ser pai iria me trazer uma alegria que eu não imaginava ser possível.

Há quem diga que ter filhos é ganhar uma extensão do coração fora do corpo. Tudo isso é verdade. Ter filhos é alegre e gratificante. E também é difícil.

Queremos apoiar o bem-estar de nossos filhos e também queremos ser felizes, mas as experiências cotidianas às vezes atrapalham. Pode ser a dificuldade de sair de casa pela manhã ou de fazer uma ida ao supermercado sem sofrer um colapso nervoso. Pode ser a vontade de descomprimir depois de um longo dia quando cada passo da rotina da hora de dormir parece causar uma discussão.

Estas são experiências comuns para pais e mães. Na maioria dos dias, só queremos que as coisas sejam um pouco mais fáceis.

As pesquisas realizadas por mim, por meus coautores e por outros estudiosos documentam o que é necessário fazer para deixar as experiências cotidianas das famílias um pouco mais fáceis. E, quando usamos essas práticas de forma consistente, elas podem ajudar a reduzir o risco de pequenos problemas virarem grandes tormentos e a impulsionar nossos filhos para desenvolver habilidades sociais e emocionais positivas que usarão pelo resto da vida.

Como psicólogo e pai, vi como o uso dessas práticas também pode melhorar nossa qualidade de vida e nos ajudar a nos reconectar com a alegria de ter filhos. Veja algumas dicas a seguir.

Preste atenção ao positivo

Tudo o que nossos filhos querem somos nós. Querem nossa atenção. Querem nos contar o que aprenderam na escola. Querem nos mostrar aquele desenho que fizeram. E querem chamar nossa atenção de todos os jeitos possíveis.

Se perdermos a oportunidade de prestar atenção a algo positivo, as crianças podem não seguir nossas instruções, porque quando o fazem, na maioria das vezes, obtêm uma reação nossa. Nossos filhos nos mostram mais das coisas a que damos atenção – sejam positivas ou negativas.

Preste atenção às coisas positivas, e as crianças vão mostrar comportamentos mais positivos. Da próxima vez que seu filho escovar os dentes, guardar os brinquedos ou disser algo gentil a um amigo, preste atenção, comente, diga que você percebeu e como está feliz.

Às vezes é difícil pensar nas palavras certas. Tente pesquisar online “100 maneiras de elogiar uma criança”. Ponha a lista na geladeira ou no balcão da cozinha e a consulte quando precisar. Poucas coisas são mais gratificantes do que a maneira como as crianças reagem quando as elogiamos.

Confie em seus pontos fortes

Alinhe as expectativas suas e das crianças e elogie as metas cumpridas Foto: Juliane Liebermann/Unsplash.com

Quando os desafios da parentalidade começam a se acumular, nos sentimos um fracasso. Mas você não está fracassando. Você é forte e capaz. A parentalidade é pessoal e todos nós temos pontos fortes.

Reserve um tempo a cada semana para escrever o que ter filhos significa para você e quais são seus pontos fortes como pai ou mãe. Se você estiver com dificuldade de fazer uma lista, peça a ajuda de um amigo ou pergunte aos seus filhos.

Talvez você saiba reservar um tempo para ouvir quando seu filho tem uma história para contar. Talvez você saiba dizer palavras encorajadoras quando as crianças têm um dia difícil. Talvez você consiga estabelecer uma rotina para que se preparar de manhã seja um pouco mais fácil para todo mundo.

Anotar e lembrar esses pontos fortes nos ajuda a perceber quando estamos indo bem. Quando estamos com dificuldades, podemos usar esses pontos fortes como um ponto de partida. Use as palavras encorajadoras para superar uma manhã difícil. Dê um passeio com seu filho quando vocês estiverem distantes. Aproveite a rotina estruturada da manhã para ajudar na hora de dormir.

Elogie seu filho quando ele seguir as expectativas

As expectativas estão por toda parte. Na escola, as crianças são instruídas se comportar, cuidar de objetos e seguir as instruções. No supermercado, espera-se que coloquemos as coisas de volta quando não as compramos e paguemos pelos itens antes de sair. Também devemos esperar o sinal de trânsito abrir para passarmos por um cruzamento.

As expectativas podem ajudar a esclarecer o que queremos. Escreva algumas expectativas da família com as quais todos possam concordar, como guardar itens quando terminarmos de usá-los ou tratar os outros como você gostaria de ser tratado.

Continua após a publicidade

Depois que todos concordarem com três a cinco expectativas, observe se seu filho as segue – elogie, encoraje, saiam para um passeio como comemoração. Às vezes, tudo o que precisamos é concordar em como queremos viver sob o mesmo teto.

Conecte-se com a escola do seu filho

Trabalhe em equipe com os professores de seu filho. A conversa com os professores pode ajudar as crianças em casa e na escola. Pergunte como estão as coisas na escola. Compartilhe sucessos de casa. Quando seu filho teve um fim de semana difícil, conte ao professor. E, quando precisar de apoio, peça uma reunião com o professor ou o psicólogo da escola.

Nossos filhos se beneficiam da consistência e, quando os adultos de suas vidas trabalham juntos, há mais consistência em casa e na escola. Podemos compartilhar o que está funcionando em casa, para que os professores possam incorporar essas ideias na sala de aula. E podemos aprender sobre as estratégias empregadas pelos professores para usarmos em casa.

Ter filhos pode ser difícil, mas também é gratificante.

