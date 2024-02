Pensar bem e rever as opiniões pode ser constrangedor para nós mesmos. Então, abrimos mão de aprofundar as reflexões para não ter esse mal-estar – e ficamos com as primeiras impressões mesmo, estejam certas ou não.

Isso acontece com frequência por causa dos nossos vieses cognitivos – aqueles saltos que nossa mente por vezes dá diretamente para conclusões de fácil compreensão, mesmo que erradas.

Um dos exemplos mais famosos é o viés de confirmação: quando acreditamos em algo e somos apresentados a diversas evidências, umas que comprovam e outras que desmentem o que acreditamos, é muito fácil levar a sério o que reforça nossas opiniões e descartar – sem sequer prestar atenção ou prontamente desqualificando – o que contraria nossa crença.