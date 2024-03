Dengue: Ministério da Saúde deve recomendar ampliação da vacinação para até 14 anos

O Ministério da Saúde deve recomendar, a partir de quarta-feira, 6, a ampliação da vacinação contra a dengue até a faixa de 14 anos, desde que não haja comprometimento da segunda dose do imunizante para o público que já se vacinou. A orientação atual é que a imunização fosse focada no grupo de 10 e 11 anos, mas a pasta vai emitir uma nota técnica para orientar Estados e municípios a ampliarem o público-alvo caso haja margem de vacinas disponíveis.

O Brasil já registra 1.253.919 casos prováveis de dengue em 2024. Nesse universo, até o momento, foram registrados 9.996 casos de dengue grave ou com sinais de alarme. O Ministério da Saúde apresentou nesta terça-feira, 5, a atualização do cenário epidemiológico brasileiro relacionado à dengue.

Vacinação da doença começou com crianças de 10 e 11 anos.

PUBLICIDADE “Avaliamos tudo que a gente tinha distribuído (de vacina), qual a possibilidade (de ampliação) e vamos fazer uma nota técnica para dizer com segurança: você pode fazer isso”, afirmou a Secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente, Ethel Maciel. De acordo com ela, a pasta fez cálculos para todos os 521 municípios que receberam doses da vacina para que as secretarias de saúde consigam ampliar a imunização para outras faixas etárias sem comprometer o esquema vacinal.

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, afirmou que tem recebido apelo de Estados para antecipar faixas etárias até 14 anos devido à baixa procura. Nísia afirmou ainda que a pasta fará uma campanha de vacinação focada nessa faixa etária.

“Estamos trabalhando com o MEC (Ministério da Educação) para ainda no mês de março termos a vacinação nas escolas. Todas as vacinas serão favorecidas”, disse Nísia.

Nesta terça-feira, 5, São Paulo decretou emergência para a doença. A medida foi tomada porque o Estado atingiu uma taxa de 300 casos por 100 mil habitantes, o que enquadra a unidade da federação em um cenário de epidemia. De acordo com as informações estaduais, 131 municípios registraram esse índice.

Os primeiros dois meses deste ano registraram 2,5 vezes mais casos graves de dengue ou casos com sinais de alarme. Em janeiro e fevereiro de 2023, 3.058 pacientes encararam um agravamento da doença; em 2024, foram 7.771.

Antecipação de vacina contra gripe

O Ministério da Saúde anunciou ainda que vai antecipar novamente a vacinação contra gripe. A pasta começou a distribuir os imunizantes aos Estados nesta terça-feira, 5, e orientou que a campanha comece a partir do momento em que as doses chegarem às redes de saúde, ainda nesta semana.

Tradicionalmente, a Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe ocorre nos meses de abril e maio. A pasta já havia antecipado para 25 de março, mas resolveu adiantar novamente o início da imunização devido à alta nos índices da doença.

A ministra afirmou ainda que, no final deste mês, a pasta deve receber vacinas atualizadas contra a covid-19, que devem ser distribuídas a partir de abril para imunização dos grupos prioritários.