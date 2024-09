Como escrevi em meu primeiro livro, os relacionamentos mais longos que temos em nossas vidas são com nosso corpo e com a comida. Precisamos dar atenção a esses relacionamentos todos dias, e fica muito mais fácil cuidar bem daquilo que amamos.

Enquanto a insatisfação gera frustração, culpa e raiva, a satisfação gera cuidado, carinho, respeito.

Estudos sugerem que a satisfação corporal tende a aumentar com a idade, mas por que esperar? A atualidade, juntamente com as redes sociais, trazem consigo um excesso de comparação que pode adoecer. A verdade é que sempre terá alguém com mais sucesso, com um corpo ou um visual mais interessante, uma ideia mais criativa, e precisamos cultivar e diferenciar o que é nosso e o que é do outro. Promovendo a aceitação e o amor-próprio desde cedo, podemos construir uma sociedade que tem como foco a saúde e o cuidado, caminhos fundamentais para uma vida mais serena e de qualidade.