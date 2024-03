Ou seja, voltando ao meu exemplo da musculação: para não me colocar na situação de conflito, traço várias estratégias: treinar com companhia (seja um personal, amigo…), não ir do trabalho para casa antes do treino (ao entrar em casa, a chance de sair para treinar diminui muito).

Quanto mais perto da recompensa imediata, mais difícil de escolher a tardia: deixar de tomar um sorvete que está na sua frente é muito diferente de negar um que você não tem em casa e teria que sair para comprar ou pedir delivery.

Os influenciadores que vociferam nas redes sociais sobre autocontrole normalmente amam a rotina que têm. Muitos contam com uma equipe à disposição: treinadores, cozinheiros ou parcerias com empresas de comida “fitness” (seja lá o que isso significa), tudo pronto para que eles nem precisem exercer o autocontrole. Lembre-se: se aquela opção não gera conflito, a pessoa não está exercendo o autocontrole.

Outro ponto importante que algumas teorias de autocontrole tentam entender são os fatores que podem diminuir a capacidade da pessoa de emitir comportamentos autocontrolados, e esses estudos destacam como cruciais: sono reparador, manejo adequado do estresse e, atenção à ironia, restrição calórica.