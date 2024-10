É melhor comer antes ou depois do treino?

Algumas pesquisas sugerem que talvez seja melhor para quem tem diabetes tipo 2 tomar café da manhã antes de se exercitar. Em um estudo de 2017 com 64 adultos com diabetes tipo 2 na Índia, por exemplo, os pesquisadores descobriram que aqueles que tomavam café da manhã antes de se exercitar tinham um controle de açúcar no sangue muito melhor do que aqueles que não comiam antes do treino.

Para pessoas com diabetes tipo 1, as sugestões podem ser diferentes, acrescenta Jill. Algumas pesquisas sugerem, por exemplo, que o jejum antes de um treino matinal de intensidade moderada ou alta pode ser seguro e, possivelmente, até preferível para pessoas com diabetes tipo 1, dependendo dos níveis de glicose ao acordar.

No entanto, de forma geral, exercitar-se com o estômago vazio pode ter desvantagens. Em uma pesquisa online com cerca de 2 mil atletas de resistência publicada em 2020, os participantes que disseram que evitavam se exercitar com o estômago vazio afirmaram que o faziam porque isso não ajudava no treinamento, prejudicava o desempenho atlético e os deixava com mais fome.