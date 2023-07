Entenda o que é septicemia, diagnóstico que levou Stênio Garcia para o hospital

O ator Stênio Garcia, de 91 anos, segue internado no Rio de Janeiro depois de ser diagnosticado com um quadro de septicemia, também conhecida como infecção generalizada.

A doença é uma resposta do sistema imunológico a uma infecção causada por organismos invasores, como vírus, fungos, protozoários ou bactérias.





Marilene Saade e Stênio Garcia; ator está internado no Rio com quadro de septicemia. Foto: instagram.com/@mari_saade

Uma vez essa infecção instalada, o sistema imunológico trabalha para impedir seu avanço, para proteger outras partes do corpo. Entre os sintomas clássicos de um quadro de septicemia, como o enfrentado por Stênio, estão febre alta, taquicardia, confusão mental, dificuldades para respirar e pressão baixa.

De acordo com a médica infectologista da Santa Casa de São Paulo Fernanda Maffei, os quadros podem ter diferentes graus de gravidade. “Uma infecção dessa envolve todas as funções do organismo, podendo ter o que chamamos de disfunção orgânica, ou seja, alteração de função de órgãos como rins, fígado, coração. Quando tem alteração hemodinâmica, como queda de pressão arterial, costuma ser mais grave e chamamos de choque séptico, que pode levar à morte”.

Ainda segundo a médica, os focos iniciais mais comuns da doença são a pneumonia, a infecção urinária e até mesmo uma infecção de pele, mas é impossível diagnosticar casos sem conhecer o histórico do paciente.

Continua após a publicidade

O tratamento para casos de sepse segue protocolo mundial e inclui antibióticos para cada tipo de organismo, além da administração de soro. A rapidez do tratamento é determinante para aumentar a chance de uma boa evolução, Segundo o Ministério da Saúde, a septicemia é responsável por cerca de 11 milhões de mortes por ano em todo o mundo.

A assessoria e a mulher de Stênio Garcia, a atriz Marilene Saade, afirmaram por meio de nota que o ator já passou por uma bateria de exames e que, apesar de fortes dores no quadril e nas pernas, o ator está consciente e respirando normalmente, sem máscara de oxigênio, e vai ficar internado sem visitas para que se recupere o mais rápido possível.

Recentemente, o nome do ator e de sua mulher, Mari Saade, foram envolvidos em polêmicas em torno de uma harmonização facial realizada por Stênio. O ator mostrou o resultado no programa Fofocalizando, no SBT. O caso abriu uma discussão sobre os limites do procedimento estético.