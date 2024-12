Especialistas em envelhecimento estão definindo prioridades – e viver muito não é o foco

Alguns influenciadores da longevidade ganharam notoriedade ao mirar na expectativa de vida, alegando que podem prolongá-la radicalmente com drogas experimentais ou protocolos trabalhosos de dieta, exercícios e suplementos. Mas a maioria dos especialistas que estuda o envelhecimento está tentando focar não na quantidade de anos vividos, mas no “tempo de vida saudável” — o número de anos que uma pessoa vive sem doenças graves, particularmente aquelas relacionadas ao avançar do tempo.

Mesmo se uma parte “muito vocal e marginal” da comunidade anti-idade falar sobre viver até os 140 anos, diz Eric Verdin, presidente e CEO do Buck Institute for Research on Aging, “a maioria das pessoas sérias no campo não acredita nisso”. Um objetivo mais realista é “que a maioria das pessoas possa viver até os 90, 95 anos em boa saúde”, acrescenta.

Viver com saúde é considerado um objetivo melhor do que viver por muito tempo, segundo pesquisadores do envelhecimento. Foto: Francesco Ciccolella/The New York Times

PUBLICIDADE Aumentar o tempo de vida saudável também está mais alinhado com o que muitos indivíduos desejam para sua vida. “Posso dizer que as pessoas mais velhas não têm medo de morrer”, afirma Luigi Ferrucci, geriatra e diretor científico no National Institute on Aging. “O que as preocupa é que, em algum momento, elas se tornarão um fardo para a família.” Os especialistas acreditam que há duas maneiras principais de prolongar nosso tempo de vida saudável. A primeira é adotando comportamentos saudáveis no dia a dia e que já sabemos que deveríamos incorporar: exercitar-se regularmente, investir em alimentos nutritivos, ter um sono bom e cultivar laços sociais. A segunda é usando abordagens mais experimentais que têm como alvo os processos celulares envolvidos com o envelhecimento por meio de medicamentos, manipulações genéticas ou dietas extremas.

Publicidade

Essas intervenções anti-idade inovadoras mostraram prolongar a vida de vermes e camundongos. Mas levaria décadas e bilhões de dólares para determinar se elas também podem ajudar os humanos a viver mais. Então, em vez disso, os pesquisadores estão começando a testar algumas delas em pessoas para ver se podem ampliar o tempo de vida saudável.

A esperança é que as drogas ou outras intervenções desacelerem o quão rápido alguém está envelhecendo, o que, por sua vez, poderia atrasar o surgimento de doenças.

O objetivo final dos pesquisadores, se bem-sucedidos, é que eles possam ser capazes de adiar ou até mesmo prevenir quase todas as doenças crônicas relacionadas à idade — incluindo certos cânceres, diabetes, doenças cardíacas, derrames e demência.

“Mirando nos caminhos do envelhecimento, você desacelera o processo”, informa Verdin. “Esperançosamente, talvez as pessoas vivam mais, mas o mais importante é que vivam com mais saúde.”

Publicidade

Isso é diferente da abordagem tradicional na medicina de tentar tratar cada doença separadamente, explica Ferrucci. Em vez de adotar uma estratégia fragmentada, os cientistas querem parar muitas doenças relacionadas à idade de uma só vez.

Tempo de vida saudável e expectativa de vida são intrinsecamente ligados. Então, se as pessoas viverem saudáveis por mais tempo, também é provável que vivam mais. Ponto final.

Estudos com centenários descobriram que 42% não enfrentam uma doença crônica relacionada à idade antes dos 80 anos. No Japão e em Singapura, os dois países com as maiores expectativas de vida (em média, cerca de 84 anos), a saúde das pessoas começa a declinar por volta dos 73 anos.

Levará anos antes que a ciência possa nos dizer se é possível desacelerar de forma confiável e segura o processo de envelhecimento usando as abordagens experimentais. Mas todos nós podemos começar a adotar algumas das mudanças de estilo de vida para tentar estender nosso próprio tempos de vida saudável agora.

Publicidade

Claro, não importa o quanto tentemos, a maioria de nós ainda adoecerá em algum momento da vida, seja por causa de nossos genes ou apenas azar. Então, vale a pena lembrar que pessoas com doenças crônicas “podem ter vidas extremamente significativas mesmo que talvez sua capacidade física decline”, pondera Deborah Kado, professora de medicina na Universidade de Stanford e diretora do Stanford Center on Longevity. Talvez ainda mais vital do que o número de anos que uma pessoa vive, na doença ou na saúde, seja sua atitude e a maneira como gasta o tempo que tem. “Como você decide viver, qualquer que seja seu horizonte de tempo, é extremamente importante”, aponta Deborah. “Nenhum de nós tem tanto controle e, portanto, a questão é realmente como enfrentar os desafios à medida que eles chegam até nós”, diz. “Isso é o que eu acho que uma vida realmente bem-sucedida se baseia”, acrescenta.

Este conteúdo foi publicado originalmente no The New York Times e traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.