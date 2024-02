Estado de SP registra 3 novas mortes por dengue; total de óbitos no País chega a 62

Nesta sexta-feira, o Ministério da Saúde também atualizou o painel de monitoramento da doença, que agora mostra um total 62 óbitos nas cinco primeiras semanas do ano, além de mais de 408 mil casos prováveis - o quádruplo do notificado no mesmo período do ano passado, quando 93 mil infecções pela doença foram registradas.

Além das 62 mortes já confirmadas, outras 279 estão em investigação, de acordo com o órgão federal. Nesta sexta-feira, a secretária de Vigilância em Saúde do ministério, Ethel Maciel, afirmou que o número de casos registrados em 2024 pode ultrapassar os 4 milhões, o que seria um recorde histórico.